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拒繳271萬房地合一稅被扣押財產 女富豪疑拿「黑卡」一口氣刷清

女富豪拒繳271萬房地合一稅被扣押財產，疑拿「黑卡」一口氣刷清。（高雄分署提供）

女富豪拒繳271萬房地合一稅被扣押財產，疑拿「黑卡」一口氣刷清。（高雄分署提供）

2024/05/22 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女富豪去年出售名下一棟豪宅賺了1355萬，依規定要繳271萬的房地合一稅，但楊女拒繳，直到收到行政執行署的扣押財產命令，才趕緊連聯繫書記官，希望不要動到她銀行帳戶存款，並在幾天後到高雄分署，疑似拿出「黑卡」一口氣刷清欠稅，才保住自己的信用。

高雄分署指出，楊姓女子去年7月將名下一棟位於鹽埕區的豪宅以3500萬的價格賣出，同年10月申報房屋土地交易所得稅，但她一直遲遲無法提出原始取得成本契約書，經國稅局輔導後，楊女以內政部實價登陸資料申報，國稅局計算後，認為她持有房屋土地期間超過5年未逾10年，房地合一稅稅率須以20%計算，查核應核課稅捐271萬餘元。

但楊女收到稅單後卻一直拒繳，案件被移送到高雄分署後，執行官發現楊女名下財產「相當驚人」，除了有大量股票外 ，光銀行存款就足以直接扣抵欠稅額度，因此寄發扣押存款與股票的命令，楊女收到執行命令後，驚覺遭到強制執行，立刻聯繫書記官希望不要收取銀行帳戶存款，以免影響其個人信用，並在幾天後直接到分署，霸氣拿出疑似「黑卡」全額繳清稅款，執行官才撤銷銀行與股票帳戶扣押，讓楊女得以保全自己的信用。

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