竹北豐邑建設工地意外 工人斷腿4承包商判賠130萬

竹北豐邑建設工地意外，工人斷腿四承包商遭新竹地院判連帶賠130萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/25 15:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕豐邑建設「竹北豐邑百貨大樓新建工程」在110年間進行鋼構吊裝後續安全設施作業時，其工程第3次承攬人員工未依安全程序，導致H型鋼倒下砸斷李姓員工右腳，經李男提告要求4家承攬公司連帶賠償300萬元，新竹地院審理後判賠130萬。

法官調查，頌恩營造承攬豐邑建設「竹北豐邑百貨大樓新建工程」，將其中「鋼構加工及吊裝工程」發包予承攬人中堡鋼構，又轉發包予再承攬人順傑建材行及3次承攬人育福公司。

請繼續往下閱讀...

李男自110年6月起受雇於育福公司，從事鋼構吊裝後續安全設施作業，於110年8月13日上午8時25分許，於A棟塔吊區鋼材置料區內，從事鋼構吊掛前置作業同時，指揮手下口令指揮塔吊手將塔吊勾頭放下，未依安全程序先將塔吊勾頭停在半空中然後緩緩落下，反而是將塔吊勾頭急遽降落並觸及地面，以致塔吊勾頭碰撞翻倒置放一旁的H型鋼，致H型鋼頃斜倒下砸傷李男右腳，導致右側脛骨幹開放性骨折、右踝蜂窩性組織炎傷害。

李男起訴要求頌恩公司、中堡公司、順傑建材行、育福公司應連帶給付300萬元，新竹地院審理後，判4家廠商應連帶賠償李男130萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法