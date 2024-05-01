屏東執行分署5/7法拍會 半甲山坡地底價57萬6000元

位泰武鄉、無路可達半甲山坡地。（屏東執行分署提供）

2024/05/01 18:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署下週二（5月7日）舉辦「123拍賣會」，法拍坐落於泰武鄉的半甲山坡地、位竹田鄉48.4坪的乙種建築用地、長治鄉百坪建地，以及日產3噸半柴油藍色小貨車、陽信商銀股票11張等物件。

屏東執行分署說，本次將法拍義務人坐落泰武鄉的半甲山坡地，義務人於2020年間非法雇用5名越南籍外國人，在屏東市崇蘭的透天新建案從事板模拆除及拔釘等工作，經移民署專勤隊及縣府勞動處查獲這批移工原申請來台在金屬公司工作、非法入境或被通報失聯，縣府勞動處遂以雇主未經許可非法聘僱外國人工作，違反就業服務法規定，對他開罰30萬元，由於義務人遲未繳納罰單，案件移送至屏東分署執行，該案被拍賣的土地面積達1467坪，為無路可達的山地保育區林業用地，持分完整，目前已進入二拍，底價57萬6000元。

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分署說，當天另有一筆竹田鄉的鄉村區乙種建築用地，面積為48.4坪，總價133萬元，平均每坪僅2.7萬元；如果對高價土地有興趣的民眾，也可留意底價達千萬元的潮州鎮道路用地持分及長治鄉百坪建地。

屏東執行分署說，此次法拍會動產有最實用的NISSAN日產3噸半柴油藍色小貨車，附升降機，適合載貨負重，還有陽信商銀股票11張共132股，皆已進入二拍，只要達底價一半就有機會將物件帶回家。歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。價高者得標。

當天不動產另有座落萬丹、崁頂、獅子鄉、屏東市與高樹的土地，以及東港透天厝持分。屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在5月6日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，5月7日當天下午2點半到3點也可在拍賣室現場投標，下午3點開標。

法拍竹田建地。（屏東執行分署提供）

法拍貨車與股票。（屏東執行分署提供）

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