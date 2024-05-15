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哥哥罹病欠繳百萬罰單 弟弟繳清欠款保千萬祖產

陳姓男子欠稅144萬，市值逾千萬的祖厝差點被拍賣。（記者黃佳琳翻攝）

陳姓男子欠稅144萬，市值逾千萬的祖厝差點被拍賣。（記者黃佳琳翻攝）

2024/05/15 09:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子年輕時經營公司不善，曾積欠勞健保費用，加上個人也因交通違規、欠繳牌照稅等情況，積欠政府超過百萬元，行政執行署高雄分署調查時，發現陳翁名下有一間市值破千萬的老透天厝，但因陳翁和弟弟共有，弟弟為了保住祖產，只好幫哥哥繳清欠款。

高雄分署指出，62歲陳姓男子積欠國家144萬餘元罰單和稅費，但他已失業多年，加上慢性病纏身，執行官多次通知陳男出面處理欠款問題時，陳男雖然承諾會去分署辦理分期付款，但他常因生病住院，無法履行承諾，執行官攻現他名下只剩一棟繼承來的房產，於是先將房子送鑑價，確認值多少錢。

鑑價報告出爐，指這間房子位於高雄市區精華路段，雖然屋齡很高，但光土地就至少價值千萬元，而陳男本身持有1/4，因此只要把陳男等持分拍賣掉，就能把錢還給國家；但執行官為了讓陳家親族的「祖先恩澤」不被外人染指，於是先通知陳男的弟弟，確認弟弟有代為還款的能力。

經執行官剖析利害關係，弟弟為避免房屋拍出價格低於市價，且為保全祖產，同意幫哥哥繳納滯欠稅費後，再自行與哥哥協議持分歸屬與金錢補償，最終協助哥哥把欠國家的錢繳完，祖輩留下的財產也得以完整保存在。

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