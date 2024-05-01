酒駕累犯拒繳44萬罰鍰 不動產被查封後火速繳清

林姓酒駕男拒繳44萬罰鍰，行政執行署新北分署查封林男名下不動產後，他火速清償。（新北分署提供）

2024/05/01 15:09

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子因2度酒駕遭裁處罰鍰，且另滯欠使用牌照稅等稅費及其他交通違規罰鍰等，共計44萬餘元，經行政執行署新北分署囑託桃園分署查封林男名下不動產後，林男為避免不動產遭拍賣，趕緊繳清全部欠款。

新北分署指出，年逾5旬的林男，於2016年間2度酒駕、2021年2月間再度酒駕，分別經檢察官以觸犯刑法公共危險罪提起公訴，經法院判處3月至5月不等有期徒刑，均執行完畢。

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新北分署指出，林男仍不知悔改，仍先後於2021年8月及去年7月間酒駕遭查獲，分別被裁罰12萬元及21萬元；另因欠繳使用牌照稅、健保費、高速公路通行費，又有闖紅燈、超速、駕駛執照經撤銷仍駕駛小客車、違規轉彎等行為，被依違反道路交通管理處罰條例處以罰鍰，共11萬8773元，連同酒駕罰鍰合計欠繳44萬8773元，違法情節嚴重，由移送機關於前年2月間陸續移送新北分署執行。

新北分署受理執行後，曾多次通知林男到場繳納，但他置之不理，另亦曾多次扣押林男金融機構的存款，僅扣得4171元。

新北分署後來查得林男位於桃園市龜山區有一間約32坪的不動產後，因此囑託桃園分署於今年3月29日函請地政機關予以查封登記；林男家人發現後，隨即於4月17日到場向新北分署執行人員表示，林男平日打零工維生，收入不穩，該龜山區房屋是家人在使用，為避免該不動產遭拍賣，當日一次繳清全部欠款。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男因10年內第3次以上酒駕，遭裁罰21萬元。（新北分署提供）

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