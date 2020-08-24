曾任川普選戰操盤手 白宮顧問康威宣布月底請辭

美國總統川普的心腹、白宮顧問凱莉安·康威（中右）宣布8月底離職，原因是希望花更多時間在家人身上。（路透）

2020-08-24 12:14:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的親信、白宮顧問凱莉安·康威（Kellyanne Conway）宣布8月底離職，已獲川普同意；同時，康威的丈夫喬治·康威（George Conway）也宣布退出反川普的「林肯計畫」（Lincoln Project），兩人皆表示需要花更多時間在家庭上。

綜合外媒報導，凱莉安·康威自2016年擔任川普的競選經理，成為美國史上第一位操盤總統選戰獲勝的女性。選後康威擔任白宮顧問一職，是川普任期內，在職期間最常的高級幕僚之一，足見川普對她的信賴和倚重。

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凱莉安·康威在一份聲明中表示，「這完全是我的選擇，也是我的聲音。在某時，我會宣布未來的計劃。而現在，為了我心愛的孩子們，將少點衝突戲碼（drama），更多點媽媽（mama）。」

凱莉安·康威的丈夫喬治·康威（George Conway）在華府擔任律師，與妻子政治立場不同，喬治·康威加入了共和黨人反對川普連任組成的「林肯計畫」團體。稍早，喬治·康威也宣布退出「林肯計畫」，稱要花更多時間在家庭事務上。

在共和黨全國黨代表大會前夕，凱莉安·康威的請辭無疑是個重磅消息，目前仍不清楚她是否仍按原定計畫在全代會上發表演說。對於川普的競選活動會產生何種影響，仍待觀察。

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