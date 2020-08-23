護郵寄投票 美眾院決議撥款250億美元 川普痛批是民主黨騙選票

美國眾議院投票通過，為美國郵政署提供250億美元（約新台幣7350億元）的預算，以確保郵寄投票能準時送達計票。圖為民主黨籍的眾議院議長裴洛西。（彭博）

2020-08-23 13:15:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選郵寄投票的爭端有最新發展，民主黨領導的眾議院22日投票通過，為美國郵政署提供250億美元（約新台幣7350億元）的預算，以確保郵寄投票能準時送達計票。對此，美國總統川普痛批這是民主黨的騙局。

綜合外媒報導，民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前罕見的在夏季休會期間召回議員，稱要立法保護郵政署。其後，眾議院以257票對150票通過該法案，向郵政署撥出250億美元，並阻止郵政署為了刪減成本，進行裁員、縮減郵務等措施。此次投票，有26名共和黨籍眾議員倒戈，民主黨順利贏下首戰。

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但該法案仍須交付參議院表決，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，絕對不會讓法案通過。川普則在推特上痛批，郵政署已經再三表示不需額外預算，也暫緩了新措施，該法案是民主黨的選票騙局。

美國郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）推動一連串的改革措施，包括減少郵政人員的加班時間、拆除路邊郵筒等，以降低郵務成本，但也引起郵寄投票可能會延誤的疑慮，加上川普多次公開反對郵寄投票，民主黨人大力抨擊德喬伊是在配合川普，破壞美國大選。

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