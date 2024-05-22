為港政府蒐集英國情報 間諜案關鍵被告出庭前暴斃

間諜案中關鍵被告崔克特再度開庭前，在公園內暴斃，引發外界諸多揣測。（美聯社）

2024/05/22 07:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被控協助香港政府蒐集英國情報的男子崔克特（Matthew Trickett）保釋中，本應週五（24日）再度出庭，卻於19日在公園內暴斃，英國警方表示，死因不明，將解剖驗屍。

綜合外媒報導，香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪（63歲）、衛志良（38歲）、以及崔克特（37歲）等三人，本月2日陸續被捕，被控違反英國「國家安全法」，協助外國情報機構進行與英國有關的活動，以及企圖強行闖入民宅，兩罪分別可被判監禁 14 年，目前3人保釋中。

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司法單位懷疑，3名被告監控、資訊蒐集的主要對象包括旅英香港異議人士。

崔克特等人13日曾在倫敦西敏區治安法庭應訊、確認個人資料，司法單位訂於週五（24日）開庭，但警方週日（19日）下午接獲民眾報案，指一名男子倒臥在梅登黑德的Grenfell公園內，經搶救仍告不治。警方確認死者為涉及香港駐倫敦經貿辦的崔克特，間諜案開庭前，關鍵被告突然死亡，引發外界諸多揣測。

崔克特曾在希斯路機場的英國邊境部隊工作，現職為移民局執法人員，可登入政府內部系統查閱包括移英港人在內的個人資料，是三名被告中較配合警方訊問的人，他承認衛志良是他的客戶，向他提供個人情報服務。

報導指出，衛志良是英國邊境部隊（Border Force）成員，被捕前派駐英國最大國際機場倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport），並自稱有超過20年的英國軍警界和私人保全經驗。袁松彪則是退休港警，被捕前為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理。

崔克特於 2021 年成立了一間名為 MTR Consultancy 的保安顧問公司，提供保安、監視及私人偵查服務，在案中為關鍵人物，主要負責執行任務工作。

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