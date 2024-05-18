中國黑手入侵？菲律賓市長郭華萍被控是中共間諜

菲律賓丹轆省自治市班班的市長郭華萍（Alice Guo）被懷疑是中共間諜。（圖擷自Mayor Alice Leal Guo臉書）

2024/05/18 10:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕和中國因為南海問題屢次發生爭議的菲律賓，驚傳政壇遭到滲透的消息，丹轆省自治市班班（Bamban）35歲市長郭華萍（Alice Guo），近來涉入中國境外詐騙疑雲，前往參議院出席聽證會時被懷疑是中共間諜。

據《BBC》報導，去年3月，菲律賓警方突襲班班一處偽裝成Pogo（境外賭博的當地說法）的據點，裡頭其實是詐騙中心，救出將近700名受到脅迫的民眾，其中包括202名中國人，以及73名被迫進行網路戀愛詐騙的外國人。

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班班市長郭華萍被發現擁有涉案Pogo的一半土地，而且就在她辦公室後方，這處佔地8公頃的詐騙中心，擁有雜貨店、倉庫、游泳池、酒窖等設施，被抓來的「豬仔」則在一排排擺放電腦的白色長桌旁工作。

除此之外，郭華萍名下還有一架直升機，一輛福特旗艦休旅Expedition，對此她聲稱相關財產和土地都在很久以前出售了，並向參議員強調她沒有縱容Pogo，也不是Pogo產業的保護者。

事實上，郭華萍的背景相當神秘，因為菲律賓鄉村的地方官員往往有家族勢力，但她的姓氏在華裔菲律賓人裡並不常見，2021年突然出頭登記參選班班市長就順利當選。

郭華萍自稱她從小在養豬場長大，由於是在家裡出生而不是醫院，直到17歲才登記出生證明，並且居家接受教育沒有上學，但相關內容非常含糊，郭華萍甚至不記得協助在家自學的單位名稱。

郭華萍聲稱她的父親是菲律賓人，但在查閱紀錄後發現她的父親被認定為中國公民，參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）持續質疑郭華萍的出生和教育紀錄，但郭華萍僅表示之後會再回覆。

郭華萍在聽證會後未接受媒體採訪，對於間諜指控沒有任何回應，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）坦言，「沒有人認識郭華萍，我們想知道她來自哪裡，這就是我們與移民局一起調查的原因，她的公民身份存在疑慮。」

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