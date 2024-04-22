為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

替中國竊取軍事技術機密 德國逮捕3名間諜

德國檢方逮捕3名德國公民，指稱他們為中國國安部竊取德國軍事技術機密。（路透檔案照）

德國檢方逮捕3名德國公民，指稱他們為中國國安部竊取德國軍事技術機密。（路透檔案照）

2024/04/22 20:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國檢察單位22日表示，3名德國公民涉嫌與中國國家安全部合作，向中方提供具備潛在軍事用途的技術，已遭到逮捕，此事可能加劇柏林和北京之間的緊張關係。

據了解，德國檢察單位在聲明中指出，被逮捕的3人是赫維格．F（Herwig F.）、伊娜．F.（Ina F.）及湯瑪斯．R.（Thomas R.），強烈懷疑在2022年6月之前的某個時間點起就為中國國安部工作。

湯瑪斯據稱是中國國安部一名員工的線人，替中方在德國取得「可用於軍事的創新技術」等資訊。為了達到目的，他利用赫維格和伊娜，這兩人是夫妻，在杜塞道夫（Dusseldorf）經營一家公司，過去曾與德國研究人員聯繫和合作。赫維格和伊娜透過公司與某德國大學簽訂研究轉讓協議，內容涉及替一個中國簽約合作夥伴準備一項機器零件研究，而這類零件可用於戰艦等船用引擎的運轉。

檢察官表示，上述簽約合作夥伴就是對湯瑪斯下達命令的中國國安部員工，而這項合作計畫由中國政府資助。3名嫌犯被逮捕時，正就協助中國擴大海上作戰能力的研究計畫進行談判。

檢察官還表示，3名嫌犯還利用中國國安部的資金採購一種在歐盟規範下被歸類為「軍民兩用」的特殊雷射儀器，並在未經批准的情況下將其出口到中國。3人在杜塞道夫和巴特洪堡（Bad Homburg）被捕，其住家和辦公室皆遭到搜索。檢方透露，他們是根據德國國內情報機構蒐集的資訊偵破這起間諜事件。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，逮捕行動是德國反間諜工作的巨大成功，政府將密切關注中國在工商與科學界的間諜活動所構成的顯著威脅。逮捕行動的一週前，德國總理蕭茲甫訪問中國，對北京表達智慧產權被竊取和市場准入等疑慮，但德國官員不願透露蕭茲當時是否知情此案，僅稱這次出訪對逮捕行動沒有影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
前歐盟外交官疑中諜 德鎖定3嫌
2020/01/17 05:30

前歐盟外交官疑中諜 德鎖定3嫌
德媒示警：「溫柔」中國間諜更注重長遠滲透
2023/12/17 17:15

德媒示警：「溫柔」中國間諜更注重長遠滲透

文化部「庄頭劇場」首演 紙風車嘉義大林開跑
效力中國情報單位10年 德國智庫負責人當間諜被捕
2021/07/06 20:53

效力中國情報單位10年 德國智庫負責人當間諜被捕
德國查3人疑為中國間諜工作 1人是前歐盟高級外交官
2020/01/16 11:03

德國查3人疑為中國間諜工作 1人是前歐盟高級外交官

大金空調 延續齊柏林疼惜台灣理念
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播