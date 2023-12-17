德媒示警：「溫柔」中國間諜更注重長遠滲透

兩度在美國前總統川普彈劾案扮演要角的民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell），2020年底被踢爆落入中國「美人計」，與中國女間諜方芳（見圖）有染。（翻攝Christine Fang臉書）

2023/12/17 17:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣大選逼近，「中國間諜」再引發關注，德國媒體也盤點了中國間諜機關對德國社會各界的全方面滲透，並引述專家看法指出，「溫柔」的中國間諜更注重長遠滲透，他們利用民主體制的弱點，從而試圖埋葬民主制度。

德國之聲中文網報導，最新一期德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）以長文探討相關問題，並引述德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）看法指出，如果俄羅斯對歐洲的威脅可以比作一場風暴，那麼中國對歐洲的長期威脅就堪稱氣候變遷。

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文中指出，不論是有針對性地收購具有戰略意義的歐洲企業，還是對海外中國異議人士的密切監控，都服務於一個終極目標：讓中國在本世紀中葉超越美國，成為科技、經濟、軍事領域的全球頭號強國。

該文作者還注意到，不少德國政界高官以及曾經從政的知名人物都已經被中國方面拉攏，程度不一地成為了中國利益的代言人。德國馬歇爾基金會長年研究中國對西方社會滲透的專家馬曉月（Mareike Ohlberg）對《明鏡週刊》指出，中國「正在有針對性地利用民主體制的弱點，從而試圖埋葬民主制度。」

文中續指，和俄羅斯間諜明目張膽地在西方國家搞暗殺行動不同，中國的間諜或駭客幾乎不會採取激烈手段，也絕對不會像俄羅斯駭客那樣在西方國家大選期間高調曝出對某些政客不利的證據，而是會著眼於長遠目標，長期潛伏並悄悄地持續窺探情報。

《明鏡週刊》引述不同智庫的報告指出，中國間諜機構這種悄無聲息的做法，長遠的破壞力不容小覷。根據德國墨卡託中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）的一項針對千餘家德國企業的調查，光是去年，就有約730家受調查企業遭到駭客攻擊，其中42%可以判定至少遭到一次來自中國的攻擊。

此外，《明鏡週刊》也留意到許多旅居德國的中國異議人士屢遭北京方面的騷擾。德國聯邦議員、曾任議會人權委員會主席的布蘭德（Michael Brand）呼籲聯邦政府設立一個熱線電話機制，從而為這些外國情報機關騷擾行為的受害者提供及時協助。

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