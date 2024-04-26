Apple Watch突警告「需立即就醫」！紐約女騎士撿回一命

紐約一名女子在騎電動自行車回家時，手上戴的Apple Watch突然發出警報，顯示她的心跳在上升，並要求立刻前往就醫。（圖擷取自IG/messjalone）

2024/04/26 20:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約35歲女子傑西（Jessie Malone）去年5月騎電動自行車回家時，手上戴的Apple Watch突然發出「你需要立即就醫」警報，並顯示她的心跳在上升。傑西聽從警示前往醫院，經過檢查才驚覺她險些心臟病發，所幸Apple Watch發出警訊，撿回了她一跳命。

根據《TODAY.com》報導，今年36歲的傑西接受採訪時回憶，當時她在朋友家睡覺，突然感到噁心而醒來，等待大約一個小時後，她便騎上電動自行車回家，不料，當傑西騎到一半時，Apple Watch不斷發出震動，顯示她的心率超過每分鐘160次，已經進入了Afib（房顫），並發出「你需要立即就醫」的警告。據了解，正常的靜止心律為每分鐘60至100次。

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然而，傑西前往急診室向醫護人員講述剛剛發生的一切後，便開始測量生命體徵。不久後，她突然被八位醫生包圍，其中一位醫生問，「你家裡有人突然死掉了嗎？」，才意識到病情的嚴重性。緊接著，醫生們開始給傑西注射藥物，將她的心率降至每分鐘130次，並計畫於第二天進行心臟復律手術，這是一種微創手術，將使用鏡頭檢查心臟，然後通過發送電流來使心臟恢復正常節律。所幸，傑西手術非常成功，第二天就出院了。

如今，手術過後一年，傑西在IG上分享經歷此事後，她開始改變飲食，減少咖啡因和酒精的攝取，並做了更多心肺訓練運動。對此，她表示，「我感覺自己完全不同，精力充沛」並呼籲大家，「你需要把自己的健康放在第一位，這是最重要的事情。」

據了解，Afib（房顫）是「最常見的異常心律之一」，經常發生在心臟的上腔，使血流效率降低，血流就會變得非常緩慢，導致血塊形成，若血塊移動到大腦則會引發中風。而患者較多為年長者，40歲以下的年輕人只有約1%患有房顛。

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