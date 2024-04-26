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77歲老婦為「美國將軍」暈船！因1張千元鈔保住86萬老本

老婦要購買比特幣，準備匯往國外帳戶，警方及時阻止這起詐騙。（民眾提供）

老婦要購買比特幣，準備匯往國外帳戶，警方及時阻止這起詐騙。（民眾提供）

2024/04/26 08:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又是「愛情軍官」詐騙老梗！台南永康77歲的老婦帶著86萬元現金去1間虛擬貨幣交易所購買比特幣，準備要匯往國外帳戶，店員清點短少1000元，雙方為此起了糾紛，警方獲報趕往處理，發現老婦受到「愛情軍官」老梗所詐騙，及時阻止，短少1張千元鈔票的爭執，意外保住了老婦的積蓄。

永康區中華路1間虛擬貨幣交易所昨日下午報案，稱有糾紛案件，轄區復興派出所警員柯伯霖、吳信樺到場了解，為77歲王姓老婦持86萬元現金，欲向交易所購買等值的比特幣，現場因王女自稱攜帶86萬元到場，不知為何店員清點時，數目僅有85萬9千元，雙方因缺少的1千元，發生口角糾紛。

警員發現王婦年紀已7旬，購買大量虛擬貨幣，顯有隱情，立即予以關懷提問，經查看老婦人手機對話後發現，其日前於網路上交友認識1名美國將軍，對方聲稱正秘密協助烏克蘭打仗缺乏資金，需要協助購買比特幣轉入其指定戶頭。

警方查看對話後，證實為常見假交友愛情詐騙手法，經員警苦口婆心向其說明後，王婦才驚覺自己遭詐騙，遂取消購買程序，員警亦協助婦人封鎖對方ID，並告知別再輕易相信隨意加Line的陌生人，幸運地因為1000元而保住自己的養老金。

老婦要購買比特幣，準備匯往國外帳戶，警方及時阻止這起詐騙。（民眾提供）

老婦要購買比特幣，準備匯往國外帳戶，警方及時阻止這起詐騙。（民眾提供）

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