網交「女友」使詐 高雄男大生買10萬元遊戲點數險遭騙

高雄潘姓男大生（右）險遭網交「女友」詐，超商買點數10萬元及時被攔阻。（圖由民眾提供）

2024/04/12 15:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄20歲潘姓男大生網交1名女子，雙方相談甚歡，相約見面時，女子告知潘男自己從事酒店工作，約會前需要確認潘男身分，並要求支付保證金，若不願支付保證金，酒店經理將會派人上門「處理」，潘男遭威嚇而心生畏懼，只好聽從指示，自己到超商購買約10萬元的遊戲點數，幸被警方及時攔阻。

新興分局今指出，中正三路派出所前晚接獲轄區七賢一路的超商報案，稱1名男子欲購買大量遊戲點數，疑似遭人詐騙，店員察覺有異，立即報警通報攔阻，員警趕到現場瞭解，發現原來被害人是1名男大學生。

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據了解，潘姓男大生希望與女網友相約見面，對方稱自己從事酒店工作，約會前需要確認潘男身分，並且要求支付保證金，若潘男不願支付保證金，酒店經理將會派人上門威嚇；潘男聽聞後心生畏懼。

潘男聽從網交「女友」指示至超商購買約10萬元的遊戲點數，員警告訴潘男此為假交友詐騙，詐騙集團會利用帥氣美麗的頭貼及甜言蜜語攻勢，假借交友騙取信任，進而要求匯款或購買點數，如被害人不從就以言語威脅，使被害人心生畏懼而上當，潘男才恍然大悟。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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