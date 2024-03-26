黃昏戀老媽要匯機票錢給情郎 女兒超傻眼：她最近才被騙

阿嬤經眾人苦口婆心勸阻，才打消匯款念頭。（警方提供）

2024/03/26 16:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿嬤遇到愛情詐騙，昨到銀行急匯兩萬元機票錢給「情郎」，行員直覺有異通報警方，阿嬤表示對方是住在香港的美國人，後又改口是台彎人，前後說法不一，更讓員警推斷是遇詐，果然通知其女兒前來得知，阿嬤最近才遇詐騙，最後經眾人苦勸，阿嬤才打消匯款念頭。

台中市第二分局文正派出昨接獲轄內銀行來電，75歲林姓阿嬤疑似遭到詐騙，員警張庭輔、高稚甯到場了解，據行員所述，阿嬤稱要匯款2萬元給香港一名朋友購買機票來台與她見面，員警一聽就知這是常見的網路交友詐騙，詢問阿嬤如何與這名男士認識？惟林女不願透漏。

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但員警從她與對方手機對話內容中，看到欲匯款友人是英文名字，還說對方是美國人目前住在香港，員警反問，這樣他來台灣怎麼還你錢？阿嬤又突然改口說對方是本國人，還堅信對方跟她說在台灣有台幣帳戶，等來到台灣就會還她錢。

阿嬤前後說法不一，也不願提供該名網友任何訊息，或對話紀錄供員警查看，聯繫阿嬤女兒到場了解狀況，令員警訝異的是，阿嬤對這名男網友採完全保護態度，對女兒三緘其口，女兒則向員警表示，母親最近詐騙的經過，最後經周邊眾人耐心開導及勸說，阿嬤才打消匯款念頭。

第二分局長周俊銘表示，民眾千萬別輕信從未見過面的愛情，詐騙集團利用「高富帥」或「白富美」形象來騙取被害人好感，進而有資金借款或調用需求，提醒民眾保持謹慎，如有碰到可疑情形，可撥打165防詐騙專線或110向警方求助。

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