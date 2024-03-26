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現役軍人提供帳戶詐騙 被害人2小時匯入135萬

蔡姓軍人涉嫌提供帳戶，助詐欺集團行騙，被橋頭地院判關。（記者鮑建信攝）

蔡姓軍人涉嫌提供帳戶，助詐欺集團行騙，被橋頭地院判關。（記者鮑建信攝）

2024/03/26 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕蔡姓現役軍人涉嫌提供帳戶，幫助詐欺集團行騙洗錢，2個小時內被害人匯入135萬元現金，被橋頭地院依違反洗錢防制法，判處有期徒刑5月要關，併科罰金10000元，罰金如如易服勞役，以1000元折算1日。

判決書指出，2022年11月13日前，被告蔡男將其網路銀行帳號及密碼，交予姓名年籍不詳詐騙集團成員使用後，對方利用此帳戶假藉投資股票等行騙，李姓、徐姓等8人並在同月24日上午10點至12點，總共匯入135萬元，隨後被提領一空。

警方接獲李等人報案，循線逮捕正在服役的蔡嫌，依涉嫌違反洗錢防制法，移送高雄地檢署偵查、起訴。

蔡嫌辯稱，在某個不知名的投資網站連結到銀行官網，就依照指示申請帳戶，再把帳號、密碼輸入到網站綁定申請帳號，後發現投資標的是股票，因不瞭解股票就沒有繼續操作投資，帳戶內款項與他無關。

承辦法官調查，此帳戶之前並無何交易記錄，可見詐欺集團成員並未先以小額轉帳測試，以確認可否正常使用，即逕行收取大筆款項，同時彙整數筆款項後再1次匯出，不會突遭警示、圈存，加上蔡嫌供詞前後矛盾，判決他有罪，可上訴。

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