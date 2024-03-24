假冒謝金河廣告出新招！ 加入「反詐」警語讓民眾信以為真

冒充謝金河的詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/24 14:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕財訊傳媒董事長謝金河又遭詐騙集團冒用，在網路平台創立假帳號「數字台灣.謝金河」刊登假投資廣告，並在假帳號簡介或貼文內加入「遏止受害」、「小心詐騙」、「不會要求粉絲匯款」等反詐騙關鍵字，宣稱該帳號才是本人認證的真實帳號，有民眾不察，加入群組被騙走9萬元。

警方提醒，臉書帳號及粉絲專頁應認明藍勾勾認證標章，才是本人真實帳號，真正的名人絕不會主動邀請好友、絕不會帶會員操作、絕不會自稱老師、絕不會要求提供資金，請民眾切勿輕信無認證標章的名人帳號，以免落入詐騙集團圈套。

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警方調查，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，竟在廣告內加入反詐騙警語，以反詐騙名號來行騙！中部一名30歲周姓男子，上週在臉書看到謝金河投資廣告，遂進入網站並下載對方提供投資APP，提供個人身分證等相關資訊，再加入對方邀請LINE「股市大贏家」群組，並按指示網路轉帳2筆到對方指定帳戶，直到看到新聞報導才撥打165反詐騙專線諮詢，共遭詐騙9萬元。

刑事警察局指出，除持續向網路平台業者通報下架廣告，然詐騙集團變本加厲使用反詐欺文宣重複投放，導致詐騙廣告更深一層，刑事局除鼓勵民眾提升警覺、挺身檢舉，也呼籲網路平台業者應發揮企業社會責任，增加人力並運用科技主動蒐尋，從源頭解決問題，才能有效避免民眾受害。

刑事局提醒，若不慎點擊網路投資廣告或連結，請保持冷靜，立即離開該網站，若遭對方引導加入LINE群組，也千萬不要提供任何個人資料或匯款至對方指定的帳戶平台，如遇任何可疑資訊，可撥打165免費反詐騙諮詢專線或165全民防騙網管道查證。

刑事局提醒，臉書藍勾勾認證標章才是本人真實帳號。（記者姚岳宏翻攝）

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