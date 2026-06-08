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    首頁 > 政治

    韓國爆選務疏失 前中選會委員：正確選舉結果遠大於科技、速度

    2026/06/08 14:00 記者林哲遠／台北報導
    前中選會委員、律師陳恩民。（記者林哲遠攝）

    前中選會委員、律師陳恩民。（記者林哲遠攝）

    南韓3日實施全國性地方選舉爆發多個投票所「投票紙不足」重大選務疏失，綜觀韓國投票方式除投票當日赴戶籍地投開票所親自投票外，還有「事前投票」、「不在籍投票」、「通訊投票」等方式，也掀起國內審視藍白推動的不在籍投票議題。前中選會委員、律師陳恩民今以自身參與的兩次驗票經歷為例，強調正確的選舉結果遠大於科技與速度，選務的基石是一個能被信任、且公平公正的選舉。

    立法院於3月否決3名中選會被提名人後，行政院日前補提名前行政院參事沈淑妃為中選會副主委，以及提名律師蔡維哲及法務部政務次長黃謀信為中選會委員。立法院今邀請專家學者召開公聽會審查此次中選會委員提名人。

    前中選會委員、律師陳恩民在會中指出，選務的終極使命是讓一個公平公正的選務完成，而民主政治中選務更是最大的核心，讓政權可以順利的移轉或讓政權能得到再賦權的效果。他認為，選務的基石是一個能被信任、且公平公正的選舉，正確的選舉結果遠大於科技與速度，是一切國家民主憲政運作不可妥協的基礎。

    針對不在籍投票、電子投票等選舉方式，他主張，應先求穩、求有、再求好，若因為技術上的問題，連選舉公正、讓大家信任的核心的結果都失去的話那還有任何意義嗎？

    談及韓國近期選舉爭議，陳恩民以我國為例，他自己曾驗過兩次票。第一次是2004年總統大選全國驗票，律師全部停止開庭一週，全國的所有體育館來大驗票；第二次則是2014年新竹縣長選舉驗票。大家可能覺得一票一票投很落後，但驗票時是一票、一票拿出來數以及還原，很多東西通通可以勾稽得出來。

    陳恩民示警，今天假如是電子投票，若發生系統或選舉爭議，如何進行實體還原、驗票處理？更如何確保投票的決定秘密性；再者，現在朝野政黨之間信任度不足的情況下，用最物理性、最客觀的方式去做，讓大家都可以去往回勾稽較為妥當。

    就不在籍投票的部分，陳恩民也說，假設村里長都不在籍投票的話，各位可以想像，一個投開票所要準備多少票來預備，所以現在不在籍投票規劃方式，會是先從單一票種，或總統部分可以開始考量。

    陳恩民補充，而其他通訊投票、海外投票等方式以台灣目前政治現實來看，應在絕對保障投票的秘密性、自主性等原則不被破壞的前提下，於技術可克服之處，進行審慎推展。

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