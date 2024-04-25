桃園楊光國中小採購跆拳道設備涉弊！承辦老師聲押、退休前校長交保
2024/04/25 18:40
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區楊光國中小學2020年間一批體育器材採購案被檢舉舞弊，桃園地檢署指揮調查局北部機動工作站追查，昨發動搜索並約談賴姓退休校長、張姓體育組長、余姓承辦老師及徐姓、劉姓、林姓等廠商多人到案，經查該校跆拳道設備涉弊，案情朝向圖利罪嫌偵辦，並追查有無公務員收賄案情；檢察官今天下午複訊後，將余姓承辦老師聲請羈押，賴姓退休校長20萬元交保候傳，張姓體育組長及廠商等多人分別以15萬元至3萬元不等交保候傳。
據指出，該校採體育購器材品項主要是跆拳道設備，包括電子頭盔、電子護胸、跑步機、護胸發射器、電子接收器等項目，卻傳出體育用品業者與校方人員勾結，涉嫌以圍標方式取得數百萬元的採購案。
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桃園地檢署指出，案由承辦檢察官高玉奇於昨天指揮調查局北機站，通知相關被告及證人19人到案說明，並搜索相關等人住居所及學校等17處，經北機站漏夜訊問後移送檢方複訊，檢察官訊後認余姓老師涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，今午向法院聲請羈押禁見。
其餘被告包括賴姓退休校長以20萬元交保，張姓等2名前體育組長分別以10萬元、3萬元交保，徐姓廠商18萬元交保，陪標廠商徐、劉、林、林姓等人各15萬交保，曾姓廠商以5萬交保。