桃園楊光國中小採購跆拳道設備涉弊！承辦老師聲押、退休前校長交保

桃園地檢署指揮調查局北機站追查楊梅區楊光國中小跆拳道設備採購弊案，搜索約談後將賴姓退休校長及體育組長交保、承辦老師聲押。（記者余瑞仁攝）

2024/04/25 18:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區楊光國中小學2020年間一批體育器材採購案被檢舉舞弊，桃園地檢署指揮調查局北部機動工作站追查，昨發動搜索並約談賴姓退休校長、張姓體育組長、余姓承辦老師及徐姓、劉姓、林姓等廠商多人到案，經查該校跆拳道設備涉弊，案情朝向圖利罪嫌偵辦，並追查有無公務員收賄案情；檢察官今天下午複訊後，將余姓承辦老師聲請羈押，賴姓退休校長20萬元交保候傳，張姓體育組長及廠商等多人分別以15萬元至3萬元不等交保候傳。

據指出，該校採體育購器材品項主要是跆拳道設備，包括電子頭盔、電子護胸、跑步機、護胸發射器、電子接收器等項目，卻傳出體育用品業者與校方人員勾結，涉嫌以圍標方式取得數百萬元的採購案。

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桃園地檢署指出，案由承辦檢察官高玉奇於昨天指揮調查局北機站，通知相關被告及證人19人到案說明，並搜索相關等人住居所及學校等17處，經北機站漏夜訊問後移送檢方複訊，檢察官訊後認余姓老師涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，今午向法院聲請羈押禁見。

其餘被告包括賴姓退休校長以20萬元交保，張姓等2名前體育組長分別以10萬元、3萬元交保，徐姓廠商18萬元交保，陪標廠商徐、劉、林、林姓等人各15萬交保，曾姓廠商以5萬交保。

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