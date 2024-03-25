假謝金河廣告加反詐警語 民眾加LINE挨詐

刑事局提醒，臉書藍勾勾認證標章才是本人真實帳號。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/25 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團又盜用財經名人謝金河名號，在臉書創立假帳號「數字台灣．謝金河」，不但刊登假投資廣告，還在內文加入「遏止受害」、「小心詐騙」、「不會要求粉絲匯款」等反詐騙關鍵字，宣稱該帳號才是經認證的真帳號，有民眾不察，獲邀加入群組隨即被騙走九萬元。

警方提醒，臉書帳號及粉絲專頁應認明「藍勾勾」認證標章，且真正名人絕不會主動邀請好友，也不會帶會員操作、更不會自稱老師要求拿錢出來投資，籲請民眾勿輕信無認證標章的名人帳號，以免落入詐騙圈套。

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警方調查，中部卅歲周姓男子上週在臉書看到謝金河投資廣告，進入網站後下載對方提供的投資APP，先提供身分證等個人資訊，隨即被邀請進入「股市大贏家」LINE群組，並依指示轉帳二筆到對方指定帳戶，他直到看到新聞報導，撥打一六五反詐騙專線諮詢才發現被騙。

刑事警察局指出，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，竟利用反詐欺文宣行詐，警方除主動向網路平台業者通報下架廣告，也呼籲平台業者應發揮企業社會責任，增加人力並運用科技主動蒐尋，從源頭解決問題，才能有效避免民眾受害。

刑事局表示，若不慎點擊網路投資廣告或連結，請保持冷靜，立即離開該網站，若遭對方引導加入LINE群組，也千萬不要提供任何個資或匯款，如遇任何可疑資訊，請立即撥打一六五反詐騙諮詢專線及一六五全民防騙網查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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