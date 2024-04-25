地震速報APP授權恐卡關 「地牛WakeUp！」發布澄清聲明

「臺灣地震速報」iOS應用程式。（翻攝自《App Store》網站）

2024/04/25 18:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由18歲高中生林子祐所開發「臺灣地震速報」iOS應用程式，最近頻登上媒體熱搜，不過該款應用程式其實是延伸利用「地牛WakeUp！」軟體取用氣象署數據，「地牛WakeUp！」也發聲明表示，建議林子祐儘速與氣象署簽約合作，不過並不會責怪他沒有事先取得授權。

「地牛WakeUp！」25日發布澄清聲明，指出團隊有正式和氣象署簽約合作，不過林子祐從未取得地牛Wake Up!的授權，「我們接到氣象署的關切電話後，才知道此事」。

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團隊進一步解釋，地牛WakeUp！軟體中提供所謂的「連動功能」，最初目的是希望使用者能藉此在收到地震警報後，進行一些自動化的控制，像是開關燈、開關設備電源、播放音效、瓦斯遮斷等，該功能也會在軟體收到地震警報後，執行使用者指定的程式，通常是使用者自行開發，並傳入「所在地預估震度」及「震波多久後抵達的秒數」等資料，供使用者做後續的運用。

「近期看到使用者透過我們的程式，開發出各式各樣的應用，讓我們非常的高興」團隊表示，這讓地震警報不再只是單純的通知人而已，而是有了進一步的發展與延伸，但團隊也提到，當初構想是希望「連動功能」只為使用者自身使用，並未設想到有使用者將上述「預估震度與秒數」兩個資料製成APP並對公眾發布，「這確實是我們的疏失，未來我們將補充使用者協議（EULA），禁止使用者從事這類行為」。

團隊強調，不會因此責怪林子祐，「早期我們也苦於因個人身分，而無法取得地震預警資料，在開發上遇上不小阻礙，所以身為開發者也非常支持林同學開發這樣的APP，我們也不責怪林同學未取得授權一事，因為這可能是沒有辦法中辦法。」

然而目前地震預警的發布是氣象署專責，需由氣象署自身，或透過簽約合作伙伴對公眾發布，「因此建議林同學儘速與氣象署簽約合作」，而有興趣開發此類應用的個人開發者，也可向氣象署簽約合作，取得地震預警資訊（已有個人身分方案）。

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