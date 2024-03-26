男匯款要買香港名醫壯陽藥 警方與行員合力阻詐

黃男匯款想買香港名醫壯陽藥，警方與行員合力阻詐，勸說是詐騙手法。（讀者提供）

2024/03/26 09:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名黃姓男子臉書看到自稱香港名醫打出壯陽廣告神奇療效，竟信以為真到鳳山區1間銀行匯款8560元要購買第1次療程，行員通報警方合力阻詐，勸說香港名義卻要匯款台灣帳戶，明顯是詐騙手法，也避免服用來路不明藥物壞了「性致」。

黃男（56歲）於臉書看到打著香港名醫，用中藥調理治療性功能障礙的療程廣告，內容相當引人注目，又有許多留言稱讚治療效果奇佳，黃男竟信以為真，入加LINE帳號詢問細節，對方稱要恢復往日雄風，需要三次療程，「即有顯著改善效果」，首次療程為8560元。

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黃男昨前往銀行匯款8560元，行員機警查證，驚覺有異通報警方，鳳崗派出所警員據報到場，發現對方稱在香港，卻要他匯至台灣帳戶，耐心說明此為網路詐騙慣用手法。

警方建議黃男如有醫療需求，應尋求合法醫療管道，切勿輕信網路偏方服用來路不明藥物，以免身體惡化，黃男感謝警方及行員即時協助攔阻，避免落入詐騙圈套。

鳳警提醒民眾切勿任意在網路購買不明藥物，除了可能遭詐騙外，還可能吃壞身體，應尋求合法醫法管道，就醫治療或至藥局諮詢藥師，並依照醫囑或藥事人員指示使用藥物，確保用藥安全。

黃男匯款想買香港名醫壯陽藥，警方與行員合力阻詐，勸說是詐騙手法。（讀者提供）

黃男匯款想買香港名醫壯陽藥，警方與行員合力阻詐，勸說是詐騙手法。（讀者提供）

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