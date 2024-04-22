詐欺3000多萬還逃稅！ 日本「白嫖」女網紅遭重判9年

自稱「白嫖女子莉莉醬」（頂き女子りりちゃん）、本名渡邊真衣的25歲女網紅，因詐欺上億日圓而在本月22日被名古屋地方法院判處9年徒刑。（圖擷取自@romi_hoshino 社群平台「X」）

2024/04/22 20:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名在網路上自稱「白嫖女子莉莉醬」（頂き女子りりちゃん）、本名渡邊真衣的25歲女網紅，靠著詐欺男性維生，不僅詐騙1億5500萬日圓（約新台幣3126萬元），甚至還販售戀愛詐欺手冊，教人如何從男人身上詐財。就在今（22）日，她被名古屋地方法院依詐欺、詐欺輔助等多項罪名判處9年徒刑，並罰款800萬日圓（約新台幣161萬元）。

綜合日媒報導，渡邊真衣平時無業且沒有固定住所，但她於2021年3月至2023年8月期間，從3名男性被害人身上，詐取高達1億5500萬日圓的現金。起訴書指出，渡邊真衣先是向一名對自己有好感的50多歲男子謊稱欠債，成功騙到1億1700萬日圓（約新台幣2359萬元）；接著她又用相同手法，從其他2名男性騙得3800萬日圓（約新台幣766萬元）。

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報導指出，渡邊真衣事後並未申報該筆所得稅，逃漏稅款達4000萬日圓（約新台幣843萬元）。不僅如此，渡邊真衣還在網路上教人如何桃色詐騙，並以「白嫖女子莉莉醬」名義來販售自製的戀愛詐騙教戰手冊，其中一名購買手冊的女子，日前就因成功詐騙而被定罪，而渡邊真衣也因此被視為詐欺共犯，被指控犯下詐欺輔助罪。

渡邊真衣在先前的審判中，已承認所有起訴內容中的罪行，並坦言自己之所以會開始詐騙他人，是因為她從少女時期遭受父親暴力相向、在缺乏母愛的環境成長，並在20歲接觸到風俗產業，自此開始沉迷男公關，甚至曾經1個月在男公關身上砸了400萬日圓（約新台幣80萬元），為了繼續花錢在男公關身上，而開始詐騙其他男性。

另外，早在在先前的審判中，檢方就向法官提出處判渡邊真衣13年監禁和1200萬日圓（約新台幣242萬元）罰款。而名古屋法院在22日宣判結果，法官審理後認為渡邊巧妙地假裝對受害者有意思，讓受害者對她產生浪漫好感，接著再利用受害者的善意狡猾犯罪，因此判她9年有期徒刑，併科罰金800萬日圓。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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