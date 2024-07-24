民主黨倉促擁立賀錦麗 恐失政治轉型良機

拜登退選後，民主黨急於求成，賀錦麗接班恐成敗筆。（路透）

2024/07/24 10:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國大西洋月刊（The Atlantic）專文分析，美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024年總統大選，此舉雖出乎民主黨意料，卻也為該黨帶來重新定位的機會。然而，民主黨的反應卻顯得倉促而失策，他們迅速擁護賀錦麗（Kamala Harris）接任，而這種急於求成的做法，可能讓拜登的決定毫無益處。

文中提到，拜登退選後僅27分鐘，黨內便開始湧現支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）的聲浪。評論人士指出，問題不在於選擇賀錦麗，而在於黨內突然團結在她身後，並迅速發出一連串背書，彷彿拜登的退出，就等同於將總統大選的勝負交由賀錦麗一人決定。

請繼續往下閱讀...

事實上，拜登年邁只是民主黨危機的一部份。另一部分是，民主黨內部政治給人一種由內部人士操縱遊戲，以利於他們選擇的候選人，並讓候選人免於競選的風險。在拜登宣布退出和公開支持賀錦麗之間的短短27分鐘內，競選局勢令人振奮地敞開了局面，民主黨本應讓這個局面一直延續到下個月在芝加哥舉行的黨代表大會。

知名專欄作家科特姆（Tressie McMillan Cottom）在其題為「非賀錦麗不可」的文章中表示，民主黨全國代表大會不應成為討論賀錦麗能力的場合，這項工作早該在2020年完成。她認為，當時為了擊敗川普（Donald Trump），黨內推遲了許多關於黨派方向的重要辯論。

在2020年的特殊情況下，拜登和他的競選搭檔都沒有受到應有的嚴格審視。他們被視為歐巴馬第3任期的化身，因此獲得了黨內最熱烈但也最草率的支持。過去4年，拜登和賀錦麗雖然在經濟和外交政策上有所作為，但仍未提出明確的施政願景。

有觀點認為，民主黨應該早在2020年，甚至2016年就要求候選人提出清晰的政策方向。現在，黨內本可以利用這次機會，在下月的芝加哥全國代表大會前保持競爭開放，讓更多候選人有機會展示自己的願景和能力。

然而，民主黨似乎正在重複過去的錯誤，急於團結在一個候選人身後，而不是鼓勵更多的內部辯論和競爭。這種做法可能會加深選民對民主黨內部政治被少數人把持的印象，也可能錯失重新定義黨派方向和吸引更多選民的機會。

文中續指，隨著2024年大選的臨近，民主黨如何平衡黨內團結和良性競爭，以及如何向選民展示清晰的施政願景，將成為決定其能否在大選中取得勝利的關鍵因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法