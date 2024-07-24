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3國同盟成形？白俄外長訪問平壤 北韓設宴招待

白俄羅斯外交部長雷任科夫（左握手者）23日抵達平壤，將在北韓停留4天。（路透）

白俄羅斯外交部長雷任科夫（左握手者）23日抵達平壤，將在北韓停留4天。（路透）

2024/07/24 14:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓外務大臣崔善姬23日晚間在平壤高麗飯店設宴，替遠道而來的白俄羅斯外交部長雷任科夫（Maksim Ryzhenkov）洗塵。

《韓聯社》報導，崔善姬23日在宴席上表示，北韓與白俄羅斯擁有共同的理想和目標，平壤將堅持開創雙邊關係新紀元的立場；雷任科夫則稱，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）和北韓領導人金正恩都高度重視雙邊關係發展，白俄羅斯將秉持互相尊重、互相理解、互相信任的精神，推動雙邊關係發展。

白俄羅斯是俄羅斯的傳統盟國。盧卡申科去年9月會晤俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）時，提出「可考慮推動俄羅斯、白俄羅斯、北韓三方合作的方案」。之後，北韓和白俄羅斯高層便密集往來，關係持續加深。

雷任科夫23日抵達平壤，將在北韓停留4天。崔善姬和雷任科夫舉行會談的可能性較大，崔善姬並可能全程陪同雷任科夫的行程。《韓聯社》推測，崔善姬恐因此缺席27日將在寮國開幕的東南亞國協外長會議。

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