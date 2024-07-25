台82線中和交流道周邊積淹水多車受困 嘉義縣市消防局聯手救出41人

嘉義縣消防局人員漏夜救援受困民眾。（嘉義縣消防局提供）

2024/07/25 09:41

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「凱米」颱風為嘉義地區帶來豐沛雨量，累積最高降雨量已逾900毫米，造成山區道路柔腸寸斷，地勢低窪地區淹水，去年曾造成兩死溺斃意外的台82線中和交流道周遭，今天凌晨又淹大水，致許多人車受困待援，嘉義縣消防局漏夜協助脫困37人，其中1人送醫，嘉義市消防局支援將4名受困民眾救出。

嘉義縣消防局指出，截至今天上午8時為止，受理「凱米」颱風期間積水受困等案件總計21件，積水區域大多分布於水上鄉義興村、台82線東西向29k附近等地，相關案件共計派遣39車78人次，並協助脫困37人及送醫1人（意識清楚）。

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嘉義市消防局表示，今天清晨4點23分接獲嘉義縣消防局請求支援通報，指中和交流道附近有轎車拋錨、民眾受困車內，立耳即派遣湖內警消3人及義特5人前往救援，早上6點於指定座標將4名受困民眾救出。

嘉義縣目前山區道路管制路段有大華公路嘉159甲線28公里、梅山鄉瑞里村嘉166縣道75.4公里、阿里山公號觸口至阿里山路段、中埔鄉嘉139線龍神橋、台3線沄水至大埔路段等。

強風豪雨重創電力設施，嘉義縣曾停電戶數共2萬6024戶，台電嘉義區處動員大量人力進行搶修，並出動吊臂車等救援搶修。截至今天早上9點，還有1萬4481戶停電，主要在阿里山、大埔、番路等山區及梅山、竹崎、義竹等地區，台電正積極搶修中。

嘉義縣消防局人員漏夜救援受困民眾。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局出動橡皮艇救援民眾。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局出動橡皮艇救援民眾。（嘉義縣消防局提供）

阿里山公路台18線38.6公里的巨大落石。（民眾提供）

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