中國知名小粉紅被爆7萬元「嫖娼失敗」 網笑翻：簡直盤子

著名中國小粉紅「磊哥」被爆出花了約新台幣7萬元嫖娼，卻「得不到相關服務」。（圖擷取自X平台）

2023/11/18 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕有網友爆料，中國知名小粉紅「磊哥」去年2月花了人民幣1萬5900元（折合新台幣約7萬元）嫖娼，事後才發覺被詐騙，報警處理，卻不敢承認自己想嫖娼才上當受騙。事隔1年，嫖娼事件本月14日在X平台被爆出多張證據，中國網友也嘲笑「出手闊氣」的磊哥「簡直是盤子」。

據X平台網友@leigedebaba爆料，磊哥去年2月18日完成俄羅斯拍攝工作後，隔天到上海為採訪做準備，晚間按耐不住，透過微博找小姐服務。據了解，磊哥當時支付了人民幣1萬5900元的費用，卻「沒有得到相關服務」，這才明白是一場騙局。

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@leigedebaba接續指出，磊哥發現自己受騙後極度憤怒，2月21日報警。報警時卻以拍攝反詐騙宣導為由，並未透露真實目的。

@leigedebaba曬出多張證據指出，報案電話與磊哥的手機號碼相同，案情紀錄更寫到「報警人是做自媒體的，花了錢卻沒有得到性服務」。後續更有其他網友詢問他嫖娼案是否為真，磊哥竟只回覆一句「你猜」，隨即封鎖該網友。

對此，磊哥於15日晚間在推特反駁網友爆料，聲稱自己並未嫖娼，自己並不感到慌張。他說，目前無法透露太多事情，需要等待進一步的處理。中國網友則紛紛留言嘲笑他，花了高價嫖娼，「簡直是盤子」。

X平台網友指出，磊哥發覺被騙後報警，但卻不敢警方坦白案情來龍去脈。（圖擷取自X平台@leigedebaba）

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