布林肯訪中 分歧未減 美中「穩步惡化」

美國國務卿布林肯此次訪中，與中國國家主席習近平會見，但分析認為成果有限，美中關係仍將穩步惡化。（美聯社）

2024/04/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿六日結束中國行，為他一年內第二次訪中，被視為美中在歷經前聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣、中國間諜氣球入侵美國領空等事件後，雙方關係趨於穩定的最新跡象。然而，「美國之音」（VOA）引述分析指出，布林肯此行在重大議題上並未取得突破性進展，只是讓美中關係從「急劇下滑」走向「穩步惡化」。

布林肯去年六月訪中時，中國外交部長王毅曾指美方有必要為美中關係惡化「深刻反思」，要求美方停止炒作「中國威脅論」。國家主席習近平也向布林肯暗示中國的不滿，強調國與國之間的交往應建立在相互尊重和真誠的基礎上。相較之下，習近平此次強調兩國應該「以和為貴、以穩為重」。王毅與布林肯會談五小時後，雙方也都形容談話具有實質性和建設性，中方這次沒再發表立場強硬的措辭。

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「紐約時報」指出，中國官員表現出更溫和的態度，顯示近幾個月來美中關係趨於穩定的跡象。然而，在這看似「穩定」的氣氛另一面，是兩國核心分歧愈來愈大，深層關係更趨惡化。在兩國關係並未暴跌之際，美國正在擴大反制中國的力道，尋求更加嚴厲的對中經濟關係，其中包括對半導體技術的管制。此外，拜登近日甫簽署對台灣等國的援助法案，且似乎正擬定制裁草案，準備切斷部分中國銀行與全球金融體系的聯繫。

VOA直言，從台灣、南海緊張局勢，到美國科技管制、貿易爭端及烏俄戰爭等，美中兩國目前正面臨一系列重大分歧，似乎有愈來愈擴大之勢。英國倫敦國王學院地緣政治學者列奧尼解釋，在當前的世界局勢下，人們憂心東歐和中東的衝突會產生骨牌效應，並拖累美中俄三國，布林肯之行不太可能產生任何實際成果。

利益差距大 雙方不讓步

美國康乃爾大學國際關係教授卡爾森認為，美中都不想發生公開衝突，但彼此利益差距仍大，中國可能自認足夠強大，毋須在涉及國家核心利益的問題上屈服美國。因此，雖然雙方都在談論合作，但北京和華府似乎都不願或無法做出讓步，從而真正讓兩國關係更加穩固。

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