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麥當勞用餐遭「異物鑽褲管」！中國女崩潰驚喊：老鼠爬到大腿

中國女子在麥當勞用餐時，突然發現腿部有異物，用手一捏，竟是老鼠從褲管鑽上來。（圖擷取自微博）

中國女子在麥當勞用餐時，突然發現腿部有異物，用手一捏，竟是老鼠從褲管鑽上來。（圖擷取自微博）

2024/07/23 23:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東麥當勞驚傳食安問題，一名女子在店內用餐時，突然發現腿部有異物，用手一捏，竟是老鼠從褲管鑽上來，嚇得她不敢放手。對此，麥當勞回應，因餐廳正在施工，才造成老鼠出沒。

綜合中媒報導，事件發生在22日，一名女子在廣東廣州一間麥當勞用餐，突然感覺腿部有異物在動，原本以為是蟲子，立刻用手抓住，沒想到一捏才驚覺是老鼠，令她嚇得直呼，「摸到的時候已經爬到大腿了，我一手捏住褲子，好恐怖好噁心啊！」

根據影片內容顯示，店經理和店員得知後立刻前去幫忙，只見該女子自己戴上一隻手套，店經理則在一旁拿垃圾袋等待，下一秒，女子將老鼠快速放進垃圾袋中，才結束這場鬧劇。事後，女子表示，「一想起當時的狀況，就全身起雞皮疙瘩，整晚睡不著覺。」

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「要命了，沒咬人真是萬幸了」、「若是我遇到，一定大聲尖叫，四處亂竄」、「別說是老鼠，就算在自己家，自己養的倉鼠也嚇死」、「一定要嚴肅處理」。

對此，麥當勞官方回應，「這家餐廳的公共區域正在施工，現已報備施工單位，加強外部蟲害管控。非常抱歉給您帶來不好的體驗，將派專人和您聯繫處理此事。」

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