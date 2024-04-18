荷蘭軍情局報告：中國間諜竊取先進技術 大學扮要角

荷蘭總理呂特。（美聯社檔案照）

2024/04/18 22:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭安全單位18日發表年度報告，指中國間諜以荷蘭半導體、航太和海洋工業為目標，試圖透過間諜活動來強化中國武裝部隊。

「荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）」在其年度報告中指出，中國正大舉投入收集西方知識和科技能力，這是中國對荷蘭以及荷蘭盟邦持續中的政治間諜活動之一環；中國想擺脫對西方知識和科技的依賴，想要打造能與其他任何軍隊匹敵的軍事力量，「為了做到這一點，中國需要其尚未充分掌握的先進技術，它設法從海外得到這些技術，透過如研究和投資等合法手段，但是也透過其情報機關」。

請繼續往下閱讀...

該局和另一情報單位「荷蘭情報與安全總局（AIVD）」今年2月，才首次公開點名中國進行網路間諜任務，披露北京政府支持的駭客組織於去年底入侵荷蘭一軍事網路，並且指這並非獨立事件，而是中國針對荷蘭和荷蘭盟友的政治諜報任務之一。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）3月底訪問中國，曾當面向中國國家主席習近平提到中國針對荷蘭的網路間諜活動。

荷蘭去年加入美國，限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）部份產品對中出口；本月初傳出美國進一步施壓荷蘭，阻止該公司對中國提供設備售後服務。

軍事情報與安全局的年度報告指出，中國持續針對西方武裝部隊，要取得對現代武器系統、作戰專業的知識，同時也以其他先進產業為目標。報告說，「中國設法以多種不同方式在荷蘭獲取技術，使用結合（網路）竊密、企業內應、收購、繞過出口限制，以及對不需獲得許可證的技術進行逆向工程」。

報告指出，中國情報單位在去年擴大了這類網路行動的規模、強度和技術等級，中國大學院校也在收集情報上扮演重要角色，與西方企業合作的科學家，通常也為中國安全機關和國企工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法