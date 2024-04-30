英國拆除中國製監控設備防間諜 敏感地點明年4月前完成

英國政府表示，由於北京當局的間諜活動日益猖獗，英國正努力強化國家安全，拆除中國製監控設備的工作正在加緊進行，預計到2025年4月前將把敏感地點所有設備拆除。（彭博）

2024/04/30 11:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》報導，英國政府表示，由於北京當局的間諜活動日益猖獗，英國正努力強化國家安全，正加緊拆除中國製監控設備，預計2025年4月前將把敏感地點所有設備全拆除。

英國內閣辦公室政務次官伯格哈特（Alex Burghart）29日表示：「已經查明絕大多數敏感場所從未部署過這類（中國製）設備。在少數安裝了該設備的場所中，約50%的場所已經更換了該設備，其餘場所的更換工作也在進行中。」

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聲明指出：「拆除剩餘設備的工作正在加緊進行，預計到今年10月，約70%的場所將拆除（中國製）監控設備，所有剩餘場所將在2025年4月前全部更換完畢。」

伯格哈特強調：「政府極其重視英國公民、系統和機構的安全，我們採取了一系列措施來檢視我們安排的完整性。我們的方法是預防性的，目的在管理和減輕未來出現的任何潛在風險。 」

歐洲各國對中國間諜活動的擔憂與日俱增。英國警方上週指控2名男子為中國從事間諜活動，其中1人曾擔任英國國會1位知名議員的研究員。

英國政府2022年11月指示所有部門，受制於中國「國家情報法」的公司所生產的影像監控系統，不應在政府大樓和軍事基地等敏感地點使用。英國政府還建議各部門不得將這類設備連接到部門核心網絡，並應考慮是否應加快自行拆除和更換此類設備，而不是被動等待安排的更換計劃。

另基於隱私疑慮，英國國會議員還呼籲禁止銷售和使用海康威視（Hikvision）和浙江大華技術（Dahua Technology）這2家中國企業生產的監控攝影機。

英國情報機構6個月前曾警告，中國間諜正把目標對準在政治、國防和商業領域擔任敏感職務的英國官員，這是中國日益猖獗的間諜活動的一環，目的是獲取機密。

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