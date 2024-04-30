英德相繼逮捕中國間諜 外媒︰歐洲對中態度轉趨強硬

德國警方上週逮捕極右派「德國另類選擇黨」歐洲議會議員克拉的助理，指控他涉嫌為中國從事間諜活動。圖為示威者戴著克拉面具，手持中國和俄羅斯國旗，胸前的標語牌寫著「獨裁者另類選擇」。（法新社）

2024/04/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國和德國相繼逮捕涉嫌為中國蒐集情報的間諜，其中更包括一名國會研究人員。外媒分析，這顯示中國情報網可能已深入歐洲政壇核心，最近揭露的中國間諜案，恐怕只是冰山一角，但歐洲對中國的態度已轉趨強硬，歐洲如今已面對現實，著重捍衛自身利益。

「日經亞洲」報導，這些事件發生在德國總理蕭茲訪問中國、爭取農業協議，以及中國國家主席習近平即將出訪巴黎、布達佩斯和貝爾格勒等地之際。雖然歐盟執委會主張減少對中國的依賴，但法國、德國等關鍵成員對於制裁中國的態度消極，匈牙利更積極拉攏中國，在經貿往來與國家安全之間走鋼索。

請繼續往下閱讀...

北京企圖滲透 操控歐洲政治走向

專家指出，北京注意到這一縫隙，正抓住機會鞏固自己在歐洲的地位。北京企圖透過滲透政治圈、科技公司、大學甚至僑界，影響歐洲領導階層和選民，進而操控歐洲政治走向，以迎合其試圖建立的新世界秩序。華府智庫「詹姆士敦基金會」研究員包明德（Matthew Brazil）指出，了解英國和歐盟國家如何制定對中政策，比以往任何時候都更重要；如美國與亞洲國家反對中國在台灣和南海周邊的行動，不用北大西洋公約組織（NATO）來參一腳就「夠糟糕了」。

歐洲對於中國的另一重要性，在於歐洲擁有安全和軍事裝備技術。專家警告，間諜蒐集到的情資，可能「無意間助長中國的再武裝」，因為中國不排除武力統一台灣可能性。上週在德國被捕的三人就涉嫌試圖向中國提供軍用技術。

間諜日益猖獗 歐洲捍衛自身利益

紐約時報報導，英國、德國、荷蘭與波蘭等歐洲多國近期指控中國間諜活動，涵蓋經濟、政治干預等領域，顯示中國正擴大其在歐洲的影響力活動。過去歐洲國家曾試圖避免與中國直接衝突，以保護其經濟利益，但隨著中國間諜活動日益猖獗，歐洲國家開始採取更強硬立場；倘若歐洲國家無法有效因應中國的間諜活動，歐中關係恐將進一步惡化。

荷蘭情報與安全總局（AIVD）已將中國視為「最大網路威脅之一」。挪威情報機關今年稍早也指稱，中國情報部門在歐陸從事政治和產業間諜活動，主要是透過網路獲取資訊。捷克智庫「國際事務協會」（AMO）中國事務研究員卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）指出，歐中雙方多年來不時在貿易問題上出現爭執，然後和解，但現在歐洲已對中國失去耐心。儘管中國在歐盟仍有堅定盟友，但歐洲的立場已在轉變，以往全盤否認中國間諜活動和影響構成的危險，如今已改採現實主義觀點，積極捍衛自身利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法