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國語辭典「點點點」例句「進了房間就...了」遭質疑 教育部下架

教育部國家教育研究院編修之《重編國語辭典修訂本》，收錄有字詞「點點點」及例句，被質疑有問題。（截圖自《重編國語辭典修訂本》）

教育部國家教育研究院編修之《重編國語辭典修訂本》，收錄有字詞「點點點」及例句，被質疑有問題。（截圖自《重編國語辭典修訂本》）

2024/06/17 16:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部國家教育研究院編修之《重編國語辭典修訂本》，被媒體人發現收錄有字詞「點點點」，且下方例句「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」也被網友質疑有問題。教育部今已將例句下架，並表示該詞87年即收錄，後續會再送由專家組成的編審會討論及修訂。

媒體人黃揚明日前於臉書貼出《重編國語辭典修訂本》收錄有字詞「點點點」，其中例句為「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」，有網友直接留言「對教育部也點點點」表達不滿，後該頁面已經將例句刪除。

教育部國教院回應，「點點點」自民國87年即收錄於《重編國語辭典修訂本》中，該典主要適用於語文研究者。至於中小學教學及一般語文利用，宜使用《國語辭典簡編本》。

國教院表示，《重編國語辭典修訂本》為提供研究利用的歷史語言辭典，大量收錄從古至今的辭彙，包括古典辭彙及某個時段產生的新興詞彙或流行語，以提供語言流變的研究參考。「點點點」係依據過去年代語言調查結果而收錄。

國教院提到，自102年承接教育部國語辭典編修工作，並邀請學者專家組成國語辭典編審會協助審修辭典內容，有關媒體所提之「點點點」詞目收錄及例句疑慮，將依程序送請由7位學者專家組成的「《重編國語辭典修訂本》編審會」討論及修訂。

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