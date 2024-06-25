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月領27K超耐操又效率高！他離職後曝︰慣主管超後悔

不少人有過薪資不高、還被公司超額壓榨，最後選擇離職的經歷。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

不少人有過薪資不高、還被公司超額壓榨，最後選擇離職的經歷。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

2024/06/25 15:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人有過薪資不高、還被公司超額壓榨，最後選擇離職的經歷。日前一名網友透露，自己過去曾從事月薪僅2.7萬的電話客服人員，且期間耐操、不遲到早退和零失誤，直到被慣主管氣到離職，事後間接從前同事那得知，主管很後悔讓他離職，因為再也找不到「便宜又好用」的員工，讓他對此哭笑不得，該文一出，也掀起網友熱議。

一名網友23日在Dcard以「我離職後，前主管才知道我是『很好用又便宜的員工』」 為題發文，他透露自己曾擔任某公司的電話客服人員，上班節奏非常快，需要同時接聽來電、詳細記錄客戶資訊，還得進行外撥、發送簡訊與收信等工作，「最讓人無法接受的是，每接完一通電話，下一通就會立即響起，完全沒有喘息的時間，有時甚至需要將電話拔掉，才能防止下一通電話進來。」

原PO指出，這份非常操的工作月薪僅2萬7000元，且排休、假日僅有2人力，直到某次被一位大主管嘲諷，他才憤然離職。原PO表示，事後他從前同事口中得知，他離職後公司一直徵不到人，當年嘲諷他的主管也很後悔，表示找不到像他一樣，從沒遲到或早退過、工作也幾乎零失誤，相當便宜又好用的員工，「聽到前主管這麼『誇讚』我，真不知該笑還是該哭，我是好用的奴才吧？」。

該文曝光後，引起大批網友熱議，更有不少過來人留言表示，「好馬不吃回頭草」、「我也是離開前公司，前公司才知道我的好，不然在職的時候都一直被嫌棄」、「27000元還要排班，比移工還不如，慣老闆心態真的很有問題，台灣缺工嚴重？只有缺廉價勞工吧」、「聽前同事說走不到一個月公司裡面亂到不行，畢竟只有我摸機台摸的最透徹，後來聽說補了7個人來做我的工作」。

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