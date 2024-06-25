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竹市風神祭音樂活動挨批收門票但缺點多 市府：已請主辦單位參考回覆

新竹市由民間單位舉辦的「風神祭」音樂活動挨批有收門票但動線差及亂。（照片取自臉書社群）

新竹市由民間單位舉辦的「風神祭」音樂活動挨批有收門票但動線差及亂。（照片取自臉書社群）

2024/06/25 15:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕由竹塹青年商行向新竹市府申請場地租用的「風神祭」音樂活動上週六（22日）在新竹漁港舉行，邀請美秀集團及高爾宣等時下年輕人喜愛的樂團演出，由於今年採收門票方式入場，有參與者抱怨今年除動線差，像天氣炎熱水份供應不夠及流動廁所髒亂噁心，還有人無票偷入場，且散場動線凌亂及活動帳篷不夠，直呼是看過辦最爛的戶外海洋音樂活動。

市府產發處說明，新竹漁港南側空地日前舉辦的風神祭音樂表演活動，是「竹塹青年商行」向市府申請並付費使用土地辦理的民間自辦活動。此案屬民間單位自行辦理的營利性質活動，市府非協辦單位亦無補助活動經費，僅依相關規定收取場地租借費用，針對該活動有向民眾收費，且有各種回饋意見，已請民間主辦單位參考後回覆。

許多參加的年輕人和樂團都在網路社群抱怨及批評，稱花了錢卻沒有聽音樂會的氛圍，加上過往都是免費，今年有收門票費用，但品質及水準和動線都很差，有些網友批以後不會想來新竹聽團演出了。

對此，主辦單位也在社群回覆說明，包括帳篷及水份補充及動線和垃圾處理等，都已努力做到最好，針對收費及流動廁所不足和髒亂等抱怨，也都虛心接受，會做為未來改善及努力的目標，並強調這兩年的活動都是喜愛音樂的人所發起的，未拿政府補助及經費，今年有收費，也是希望回饋樂迷，邀請更好的樂團來演出，未來會改善及檢討，做為明年舉辦音樂祭活動參考。

新竹市由民間單位舉辦的「風神祭」音樂活動挨批有收門票但動線差及亂。（照片取自臉書社群）

新竹市由民間單位舉辦的「風神祭」音樂活動挨批有收門票但動線差及亂。（照片取自臉書社群）

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