黃仁勳說台語而非閩南語 台語團體籲教育部正名

台語團體指閩南語的「閩」字是蛇的意思，具歧視的意味。圖為2009年7月29日到教育部要求正名。（圖由蔣為文提供）

2024/06/16 16:54

〔記者蔡文居／台南報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前來台掀起一股旋風，他公開演講時均使用「台語」，而非「閩南語」來稱呼台灣人的母語。台語團體發表公開聲明，要求教育部應正名使用「台語」為學校教學正式名稱，而非具有歧視意涵的「閩南語」用詞。

發言人、成大教授蔣為文表示，參與連署團體，包括大目周唸歌團、台文筆會、台越文化協會、台灣說唱藝術工作室、台灣羅馬字協會、打狗台語文促進協會、國立成功大學台語師資班、國立成功大學台灣語文測驗中心、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會。

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聲明指出，國際知名AI教父黃仁勳公開演講時均使用「台語」，而非「閩南語」來稱呼台灣人的母語。呼籲教育部須遵守行政院的決議，優先使用「台語」，而非「閩南語」用詞。

根據《說文解字》的解釋，閩南語的「閩」字是蛇的意思，具有對中國閩南地區先住民及其後代歧視的意味。使用「閩南人」及「閩南語」來稱呼台灣人及其族語，就如同用「番人」及「番語」來歧視台灣原住民及其族語一樣，均已違反聯合國兩公約、國際筆會《世界語言權宣言》、台灣《國家語言發展法》的種族、語言平等精神。

聲明表示，1960年代之前政府均以「台語」一詞來稱呼台語，之後教育部才依據中國國民黨的中常會決議改用閩南語一詞。中華民國憲法及法律並無任何條文規定使用閩南語一詞。當初教育部採用閩南語一詞是黨國體制下的違法作為。目前，文化部等各部會均已依照行政院2022年決議執行，唯獨教育部仍堅持使用「閩南語」用詞，造成一國兩制現象。呼籲教育部須尊重台灣人民的意願，盡速修改12年國教課綱的閩南語名稱，且正式公文均以台語取代閩南語用詞。

台語團體要求教育部應正名使用「台語」為學校教學正式名稱而非「閩南語」，圖為2009年7月29日到教育部要求正名。（圖由蔣為文提供）

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