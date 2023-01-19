中國大使館增設360度監視器 葡萄牙居民批侵犯隱私

葡萄牙里斯本的中國大使館安裝的監視器朝向使館外拍攝。（路透）

2023/01/19 22:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國駐葡萄牙里斯本大使館最近新裝監視器，從使館館區往外監視，引起居民擔心侵犯隱私，葡萄牙當局表示，正在了解中國大使館安裝這些監視器是否合法。

《路透》19日報導，一名要求匿名的居民說，中國大使館在大約2個月前，在使館週邊新增3具可360度攝影的監視器，這些監視器裝置在金屬桿上，從使館館區往外延伸，其中一具監視器鏡頭就對著一條公用道路，另外兩具的鏡頭朝上，引發居民擔心可拍攝附近住家。一名住在大使館對面的居民形容，這是「明目張膽侵犯隱私」。

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葡萄牙法律規定，監視器鏡頭不能指向私人院落或者公用道路，而且僅限拍攝十分必要的建物入口處畫面。中國大使館和中國外交部尚未回應此事。

中國大使館安裝的監視器是國營公司「海康威視（Hikvision）」產品，英國政府去年11月才因安全風險為由，禁止敏感建築物安裝海康威視或其他和中國有關連的監視設備。

葡萄牙外交部18日表示，已經要求相關單位了解此事。《路透》引述一名熟悉內情的消息人士說法，此事已經交給「國家資料保護委員會（CNPD）」，該單位已經聯絡中國大使館，尋求釐清此事。

葡萄牙里斯本的中國大使館安裝的監視器朝向使館外拍攝。（路透）

葡萄牙里斯本的中國大使館安裝的監視器朝向使館外拍攝。（路透）

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