海康威視「示警」雲平台 助中警為虐

中國的監視器製造大廠海康威視，被控利用科技協助中國執法單位對各種抗議集會活動示警。（美聯社）

2022/12/30 05:30

將集會等抗議活動 與賭博犯行等並列

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國衛報廿九日報導，中國警方可利用該國監視器大廠「海康威視」提供的軟體平台，針對包括聚眾擾亂公共場所秩序、非法集會、遊行、示威與揚言上訪等各種抗議活動「示警」。

衛報是經總部設在美國的監控研究公司IPVM通報得知，在海康威視官網上的一份技術文件中，可看到上述活動被與賭博等犯行或火災等騷亂並列；此外，該公司網站上也提及其軟體可對「宗教」以及遭北京當局查禁的「法輪功」示警。但在IPVM與海康威視連繫後，「宗教」與「法輪功」已遭刪除。

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侵犯人權 早遭華府列黑名單

海康威視早就因涉及侵犯人權而遭華府列入黑名單與禁止在美銷售其設備。該公司雖是監視器大廠，但卻與他方一同為警察、其他執法部門研發與提供集中式平台，以維護、管理、分析與回應透過遍布中國各地監視器鏡頭所蒐集到的資訊。根據官網，該公司將其名為「智能應用平台」（Infovision IoT）的雲平台，定位為對警方「提供智慧化的公安決策與服務」管道，以解決資源配置不均、工作量大、資料無法共用等問題。

海康威視官網上的技術文件並未詳細說明「示警」實際運作的細節，倒是列出一長串會被示警的活動類型，包括侵犯財產權、竊盜、販運婦孺以及色情製品。該文件還提及示警方式包括值勤發現、設備示警與報警。

至少九種示警類型與抗議有關

根據海康威視的技術指導，至少有九種示警類型與抗議有關，包括聚眾攻擊國家機關、聚眾騷擾單位秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、聚眾影響交通秩序、在大眾運輸上聚眾擾亂秩序、聚眾妨礙正常車流、群眾洗劫、非法集會、遊行、示威，以及揚言上訪。

例如，根據IPVM研究員羅萊特表示，執勤員警可將任何情況通報為「五○三事件」（聚眾擾亂公共場所秩序），就此在系統中對警察部門其他人員示警，然後可能會在系統中觸發警報，對法輪功的示警亦如是，令人對中國的集會與宗教自由產生極大關切。美國聯邦參議員魯比歐曾指控，海康威視在中共的侵害人權與種族滅絕政策上，扮演核心角色。

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