今年歐盟輪值主席國 比利時外長挺台參與世衛大會

比利時外長拉碧重申挺台參與世衛大會的立場。（法新社）

2024/04/25 00:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月27日到6月1日登場，今年輪值歐盟主席國比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）近日在國會重申挺台以觀察員身分參與世衛大會的立場。

台灣退出聯合國後，僅在2009年到2016年以「中華臺北」名義成為觀察員參與世衛大會，此後在中國百般阻撓下，我國不能再以觀察員身分參加世衛組織（WHO）的關會議，但每年仍積極爭取參與機會，國際各界也有不少人發聲挺台。

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我國駐歐盟兼駐比利時代表處今天（24日）發出公告指出，比利時外長拉碧在該國聯邦眾議院外交委員會接受外瑋會主席范荷芙（Els Van Hoof）、眾議員達爾曼（Georges Dallemagne＿及德福臨（Woter De Vriendt）質詢時，表示支持台灣參與世衛組織，認為邀請台灣再次以觀察員身分出席5月舉辦的第77屆世衛大會允屬妥適。而前述3位議員也對挺台參與世衛大會持正面態度。

拉碧透露，比利時常駐日內瓦的代表團近幾個月已在多個場合提倡支持台灣參與國際多邊組織的立場未來數週比利時外交部亦將持續與相關機關及理念相近國家就支持台灣參與世衛大會推案保持聯繫。

對此，代表處感謝拉碧外長代表比利時政府連續第4度公開發言支持台灣以觀察員身分出席WHA，以及表達WHO應具備包容性、不排除任何人之明確立場，「本處亦感謝范荷芙主席等議員肯定台灣的公衛專業及經驗，以及聲援台灣應獲邀出席WHA及參與WHO，俾為全球公衛作出貢獻。」

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