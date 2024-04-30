美國安局職員販售機密獲54萬元 法院重判近22年

美國國家安全局職員向偽裝成俄羅斯官員的FBI特工販售機密，被判刑21年又10個月。美國國安局標誌示意圖。（美聯社）

2024/04/30 15:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全局32歲職員達爾克（Jareh Sebastian Dalke），向偽裝成俄羅斯官員的聯邦調查局（FBI）特工販售機密，獲得等值1萬6499美元（約新台幣54萬元）的加密貨幣，FBI見其上鉤後隨即收網將達爾克逮捕，法院如今判處他服刑21年又10個月。

據《美聯社》報導，身為退伍軍人的達爾克，在美國國家安全局工作大約1個月就開始販售機密，他向FBI臥底特工表示美國在世界各地造成了破壞，讓他想要引發變革，同時自己還負債23.7萬美元（約新台幣772萬元），因此決定和俄羅斯合作。

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達爾克將部份文件摘錄訊息傳給FBI特工後，以虛擬貨幣形式獲得報酬，接著他提出以8.5萬美元（約新台幣277萬元）販售其餘資料，這和他在國安局的年薪差不多。

臥底特工見狀便指示達爾克2022年9月28日在丹佛市中心火車站交易，達爾克當天攜帶筆電抵達後，使用安全連線向特工傳送以俄文開頭和結尾的感謝信，後續再傳輸所有文件，隨即遭到埋伏的FBI探員逮捕。

起訴書內容顯示，達爾克試圖向俄羅斯的機密訊息，包括美方針對某個不具名國家的軍事攻擊能力評估，以及美國對這個不具名國家該如何防禦的機敏內容。

參與庭審的FBI特工米察萊克（Mark Michalek）表示，他無法對外說明相關文件的詳細內容，但達爾克肯定了解這些文件的風險；聯邦檢察官法恩根（Cole Finegan）強調，達爾克本人知道外洩這些機密會對美國國家安全造成嚴重威脅。

達爾克辯護律師指出，達爾克所販售的資料最終沒有落入敵對勢力，並且已和檢察官達成認罪協議承認間諜指控，因此判刑14年較為恰當。另外，律師透露達爾克兒童時期經歷過創傷，目睹家庭暴力並存在藥物濫用情況，長大後也因為腦損傷曾4次試圖輕生，懇請法院從輕發落。

達爾克則向法官摩爾（Raymond Moore）表示，自己患有創傷後壓力症候群、躁鬱症和強迫症，販賣國家機密並不是出於意識形態或為了賺錢，而是被從中帶來的刺激感所吸引。

不過，法官摩爾痛斥達爾克的行為相當無恥，已十分接近叛國，相關病情並沒有醫學專家或就醫紀錄可以證實，判刑21年又10個月已經是相當寬容了，他原本還想要讓達爾克在獄中關更久。

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