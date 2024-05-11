無人機飛橫須賀 美日艦看光光

停靠在橫須賀軍事基地的日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」，疑似遭無人機從空中拍攝。（取自網路）

2024/05/11 05:30

拍片者稱好玩 無意引起國際紛爭

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本橫須賀海軍基地傳出重大安全漏洞，中國影片分享平台和美國社群平台近來出現日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」、美國海軍航空母艦「雷根號」疑似遭無人機空拍的影像，引發美日各界對軍事重地安全保障的擔憂，相關單位也展開調查，並承諾採取更多保護措施。影片主人受訪稱此舉違法，但他無意引起國際紛爭，僅是出於好玩。

無人機直接飛越航艦上空拍攝

美國軍方媒體「星條旗報」指出，Ｘ平台帳號「@Xiao_Hao_4」在四月四日上傳美國海軍航艦「雷根號」、兩棲指揮艦「藍嶺號」、數艘驅逐艦，以及橫須賀基地部分海岸線與內部的空拍照片和影片，五月八日的貼文又上傳另兩張照片和一段影片，顯然是無人機直接飛越航艦上空所拍攝。

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空拍出雲號、雷根號「未受到攔截」

橫須賀基地發言人凱勒表示，該基地知道有這些影像的存在，美國海軍犯罪調查局（NCIS）已開始調查其真實性，但尚未得出無人機飛越美國第七艦隊基地上空的結論。他強調，該基地及其船艦「每天都採取幾項保護措施」，無論是基地或雷根號船員的安全都無庸置疑。

與此同時，該Ｘ帳號四月二日也發布日本海上自衛隊橫須賀基地類似圖像，及停靠在此的直升機護衛艦「出雲號」影片。據了解，影片最初是在三月廿六日發布於中國影片分享平台「BiliBili」，後來被刪除。

日：拍攝區域屬無人機禁飛空域

對此，日本防衛省說，已掌握美艦影像一事，但不便答覆美軍管理區域內事宜。至於「出雲號」被偷拍，九日公布的影片分析結果顯示，建築物陰影、樹木及海浪等周邊情況，以及出雲號甲板上的舷號等，皆無不自然之處，相關影片由小型無人機從上空飛過實拍的可能性較高。防衛省強調，拍攝區域屬小型無人機禁飛空域，「這是違法行為，將與警方合作妥善應對」。不過，防衛省一名負責人指出，影片內容並無防衛機密。

防衛大臣木原稔也坦承出雲號的影片可能為真，並重申防衛省和自衛隊嚴肅看待分析結果，無人機對防衛相關設施造成的損害，可能嚴重影響日本的防衛，將儘快引進新裝備，以偵測及干擾無人機飛行，「關於基地警衛，將採取更萬全之策」。

拍片者已離境 人在中國

「共同社」報導，發布影像的人物透過網路受訪表示，他在拍攝時「並未受到攔截」，影片是他發送無人機拍攝、並非由人工智慧（AI）生成，但拒絕透露拍攝時間或無人機起飛和著陸位置的細節。他還說，在拍攝影片後就離開日本，目前在中國；他承認這種行為違法，並承諾不會再犯，「我無意挑起國際衝突，我只是為了好玩」。

美國海軍航空母艦「雷根號」停靠在橫須賀港，疑似遭無人機從空中拍攝。（取自網路）

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