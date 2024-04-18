密謀炸德軍設施！俄國間諜策劃破壞行動被逮

德國警方抓獲兩名俄國間諜，阻止其策劃針對德軍設施的破壞行動。（歐新社）

2024/04/18 21:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有兩名俄羅斯間諜在德國南部的巴伐利亞邦（Bavaria）被捕，理由是被控涉嫌策劃爆炸、縱火行動，以試圖削弱德國給與烏克蘭的軍援。

根據英國《BBC》報導，負責該案的檢察官表示，涉嫌的兩名男子迪特爾（Dieter S）和亞歷山大（Alexander J）均擁有德國、俄羅斯雙重國籍，目前被懷疑為俄國執行間諜任務，雙雙被拘留在巴伐利亞城市拜律特（Bayreuth）。

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檢察官表示，主嫌迪特爾被指控從去年10月以來，他為了削弱德國對烏克蘭的支持，不斷與俄國的聯絡人討論，在德國發動可能的爆炸、縱火行動，尤其是針對軍事和工業的基礎設施。據稱迪特爾還偵查了包括美軍設施的潛在攻擊目標，之後將拍攝的照片、影片，回傳給俄國的聯絡人。

據報導，目前迪特爾涉嫌一連串的間諜罪行，當中包括密謀爆炸、縱火並且與俄國情報人員持續聯繫。迪特爾甚至被指控曾在俄軍占領的烏東地區，為俄國的代理武裝組織征戰。而亞歷山大（Alexander J）則被指控在過去一個月以來，幫助迪特爾確認潛在的攻擊目標。

針對間諜事件，德國司法部長布斯曼（Marco Buschmann）向德新社（DPA）表示，這次的逮捕是對抗俄國總統普廷（Vladimir Putin）間諜網絡和毀壞行動的「另一次重大調查勝利」。在巴伐利亞間諜案之前，德國也發生了其他幾起備受矚目的間諜案。

德國是目前僅次於美國的援烏大國，距2022年烏俄衝突爆發以來，德國已專為烏克蘭撥款約280億歐元（約為9680億新台幣）。

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