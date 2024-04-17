出席6月烏克蘭和平會議？自稱「勸和促談」的中國這樣回應

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

2024/04/17 20:22

〔編譯張沛元／綜合報導〕瑞士將在6月中旬為烏克蘭主辦1場高層級和平會議，中國外交部發言人林劍17日在例行記者會上說，據悉該會議尚在籌備中，「還有不少工作要做」，他並未透露中方是否派員與會。

中國雖非俄羅斯入侵烏克蘭的當事國，但中俄戰略夥伴關係自烏戰爆發後已更為密切、北京當局迄今未曾就攻烏譴責俄羅斯，以及中國控提供科技與設備暗助莫斯科供烏。中方否認助俄擴軍，並稱對烏克蘭危機的立場向來是「勸和促談」。

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德國總理蕭茲（Olaf Scholz）16日在北京與中國國家主席習近平會談後說，他與習同意就推動6月的烏克蘭和平會議「密切以及積極地協調」；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聞訊表示歡迎，稱中國能協助為烏克蘭帶來「公正的和平」。

但林劍的發言看似潑了各界一盆冷水。林劍說，習近平在會見蕭茲時表示，中方鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願就此同包括德國在內的有關各方保持密切溝通。

林劍指出，中方認為，任何衝突最後都要透過外交管道和政治談判來解決，烏克蘭危機的出路，只能是在談判桌上。據了解，有關會議仍在籌備當中，還有不少工作要做，中方願繼續與有關各方保持溝通。

俄羅斯不會出席6月在瑞士的和平會議。

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