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奈良鹿遭中國遊客踹打 日網暴怒：快把支那人驅逐出境！

有日本民眾在奈良公園拍影片時，意外目睹中國遊客以肢體暴力攻擊鹿群，影片曝光後，立即在日本網路引發炎上、撻伐。（圖擷取自@Parsonalsecret 社群平台「X」）

有日本民眾在奈良公園拍影片時，意外目睹中國遊客以肢體暴力攻擊鹿群，影片曝光後，立即在日本網路引發炎上、撻伐。（圖擷取自@Parsonalsecret 社群平台「X」）

2024/07/22 17:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少中國人平時總愛高呼自己多麼「仇日」，然而其身體往往非常誠實，相當喜歡去日本旅遊、甚至移民，不過他們在當地仍會做出各種野蠻犯罪行為，讓日本人反中情緒越發嚴重。就在日前，有日本民眾在奈良公園拍影片時，意外目睹中國遊客以肢體暴力攻擊鹿群，影片曝光後，立即在日本網路引發炎上（えんじょう）、撻伐。

社群平台「X」（前Twitter）名為「髙橋X羚@闇を暴く人。」的日本網友，今（22）日凌晨分享一段從YouTube頻道「野生の王様」擷取、長度為1分33秒的影片，引發日本網友熱烈討論。從畫面可看到，一名穿著白色T恤、左手拿著手機的男性遊客，走在奈良公園的人行道時，突然狠狠地一腳踢向身邊的日本天然紀念物「奈良鹿」，讓鹿隻嚇得趕緊逃跑，但男子仍繼續追上去暴力猛踹。

不僅如此，男子在追打逃跑的奈良鹿時，還順道對另一隻離自己較近鹿隻，朝牠臉上狠狠打一巴掌，蠻橫行徑嚇壞現場其他遊客。原影片拍攝者「野生の王様」表示，他本來只是在拍攝鹿群與遊客的互動日常，不料竟拍到如此惡劣的事情，並透露施暴男子是中國人；分享影片的網友則痛批，越來越多中國人在日本做出類似的犯罪行為，且態度都十分囂張，已嚴重踐踏日本人的容忍底線。

影片曝光後，立即登上日本「X」流行趨勢，不少網友憤怒譴責，「真的太過分了！」、「欺侮神的使者，人渣」、「只敢欺負鹿的膽小鬼」、「動物保育團體該上工了」、「亂踢不敢反抗的動物，人品有夠爛」、「奈良縣警應該以虐待動物的名義展開搜查」。另有人補充，傷害日本天然紀念物已違反文化財產保護法，最高會判處5年以下有期徒刑或100萬日圓罰款（約新台幣20萬元）。

另外，也有部分網友好奇施暴男子真實身分，是否真的為中國人，不過許多網友研究「野生の王様」的過往上傳影片，發現該頻道時常拍攝各國遊客與奈良鹿的互動影片，同時也並非第一次拍攝到中國人惡意騷擾奈良鹿的畫面，「快把支那人全部驅逐出境！」、「拜託不要再讓中國人入境了」、「上次在靖國神社塗鴉、隨地小便，這次是欺負日本神明使者，既然這麼討厭日本就不要來啊」。

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