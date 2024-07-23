北市稱第一時間協助首例幼兒園性侵個案 林延鳳爆拖延29天才填單

民進黨台北市議員林延鳳今爆料，北市社會局家防中心聲稱第一時間到場協助首例個案，但她調查發現，家防中心竟拖延29天才填具「知會單」知會教育局，結果教育局又花了21天才回覆「已接收」，等於長達50天空窗期。（圖由台北市議員林延鳳辦公室提供）

2024/07/23 11:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵女童案，台北市議員林延鳳今爆料，北市社會局家防中心聲稱第一時間到場協助首例個案，但她調查發現，家防中心竟拖延29天才填具「知會單」知會教育局，結果教育局又花了21天才回覆「已接收」，等於長達50天空窗期，家防中心面對質疑，甚至還以「偵查不公開」搪塞拒答，更甩鍋給教育局。

林延鳳指出，首例性侵案爆發後，家防中心於索資回覆中稱2022年7月7日當天晚上有到場協助陪偵，但警方提供資料卻係「18時受理、21時27分通報家防中心」，兩者說法有明顯落差，若家防中心有人到場陪偵，警方何需等待超過3小時才通報？

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林延鳳調查發現，警察局通知家防中心、給予「性侵害犯罪事件通報表」後，由家防中心依案件類型整合分派適當局處機關，沒想到卻被家防中心拖延29天，到8月4日才填具「性侵害事件疑似行為人為學校服務人員通知教育主管機關知會單」知會教育局。

林延鳳透露，詢問家防中心卻稱「校安系統已較早掌握，故不需再通知」後又說「尚需一段時間才能確認性侵案是否真實發生」，後續教育局花21日，直到8月25日才回覆「已接收」，但對於狼師相關處置卻毫無說明，家防中心甚至推託狼師是否應停職是教育局的工作。

林延鳳表示，過去教育局在與家長的座談會紀錄，或者對外說明都強調相關性侵案件是「由社會局立案」，若對照家防中心說法，顯然就是兩單位「冷眼旁觀、互踢皮球」，再加上沒有府級首長對重點個案進行跨局處督導，令孩子被漏接，令幼兒性侵漏洞門戶大開，造成更嚴重後果。

林延鳳批評，家防中心在官網上所寫的成立宗旨：「結合警政、教育、衛生、社政、戶政、司法等相關單位及社會各界力量，協力建構家庭暴力及性侵害防治網絡，以全面保障市民之人身安全」，並稱以「以打造零暴力、零侵害之生活空間為終極目標」，這和各掃門前雪的態度完全背道而馳。

林延鳳最後怒轟，1年花3.8億元預算，結果放任狼師大逞獸慾毫無作為，東窗事發後又用《兒少權法》或偵查不公開當擋箭牌，甚至不提供調查報告、處遇紀錄，過程中對孩童充滿不信任，如果市長蔣萬安繼續放任社政、教育機關用這種態度對待市民，再次坐實道歉根本就是假的、鱷魚的眼淚。

民進黨台北市議員林延鳳今爆料，北市社會局家防中心聲稱第一時間到場協助首例個案，但她調查發現，家防中心竟拖延29天才填具「知會單」知會教育局，結果教育局又花了21天才回覆「已接收」，等於長達50天空窗期。（圖由台北市議員林延鳳辦公室提供）

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