拜登遭盟友背叛！ 美媒：比敵人更可怕

2022年4月5日，拜登在白宮簽署一項改進《平價醫療法》的行政命令時，向前總統歐巴馬致意。副總統賀錦麗、時任眾議院議長裴洛西等人也參加了這次活動。（美聯社）

2024/07/22 17:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登無預警宣布放棄連任，為美國政壇投下一枚震撼彈。這項決定不僅意味著美國政壇即將迎來新的變局，更凸顯出一個殘酷的政治現實：對一位在位總統來說，來自盟友的背叛，往往比敵人的攻擊更致命。

美國政治新聞網站《Politico》報導，回顧美國歷史，鮮少有總統自願放棄連任，或是在任期結束前主動請辭。那些非自願卸任的總統，也並非屈服於反對派的壓力，而是在自身政黨盟友的逼迫下，才不得不做出違背政治本能的決定。

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1974年8月，深陷水門案醜聞的尼克森總統（Richard Nixon）在全國民眾面前，悲憤宣佈辭職。然而，壓垮尼克森的最後一根稻草，並非來自政敵的攻擊，而是共和黨內部的逼宮。時任共和黨參議員高華德（Barry Goldwater）率領黨內重量級人物，親赴橢圓形辦公室，告知尼克森，他已失去黨內支持，繼續留任只會讓共和黨遭受更大的損失。

報導指出，如今拜登也面臨著與尼克森相似的困境。儘管他積極尋求連任，並試圖挽回黨內同志對他的信心，但民主黨高層早已認定他無法帶領他們走向勝利，高齡、健康問題以及始終低迷的民調，都讓民主黨對拜登的連任之路感到憂心忡忡。

報導提到，民主黨內許多重量級人物，包括前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer），以及眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），都曾公開表示對拜登連任選情的擔憂。這些言論，無疑對拜登造成了巨大的壓力，讓他深刻意識到，自己已經成為民主黨的負擔，而非資產。

拜登的退選，也讓人聯想起1968年詹森總統（Lyndon B. Johnson）放棄連任的往事。當時，美國深陷越戰泥沼，詹森總統的支持率一落千丈，黨內反戰聲浪高漲，就連昔日的盟友也紛紛選擇與他保持距離。最終，詹森在黨內初選前夕，黯然宣布放棄連任，將一個分裂的美國留給了他的繼任者。

文中指出，拜登的離開，為民主黨開啟了新的篇章。然而，民主黨能否團結一致，推選出新的領袖，並在2024年的大選中擊敗虎視眈眈的共和黨，仍是未知數。可以肯定的是，拜登的退選，將對美國政壇產生深遠的影響，也為美國的未來走向增添了更多的不確定性。

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