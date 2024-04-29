英德相繼破獲中國間諜！歐中關係陷危機

圖為中國五星旗與歐盟旗幟。（圖取自歐盟執委會網頁ec.europa.eu）

2024/04/29 18:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國倫敦和德國漢堡等地相繼逮捕了涉嫌為中國蒐集情報的人員，其中一名倫敦被捕者更是國會助理。外媒分析，這顯示中國情報網可能已深入歐洲政壇核心，也反映出歐洲對中國的態度轉趨強硬，歐中關係的裂痕加深，而歐洲最近爆發多起中國間諜案，恐只是冰山一角。

《日經亞洲》報導指出，這些事件發生在德國總理蕭茲（ Olaf Scholz）訪中爭取農業部門合作協議之際，以及中國國家主席習近平即將出訪巴黎、布達佩斯和貝爾格勒等地。分析家認為，歐洲國家在經貿往來與國家安全之間走鋼索。

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報導引述專家推測，中國企圖透過滲透政治圈、科技公司、大學甚至僑界，影響歐洲領導階層和選民，進而操控歐洲政治走向，以迎合其試圖建立的新世界秩序。歐盟各國在因應中國問題上存在分歧，雖然歐盟執委會主張減少對中國的依賴，但法德等關鍵成員國對於制裁中國的態度消極，匈牙利更是積極拉攏中國。

專家指出，北京注意到這一裂縫，正抓住機會鞏固自己在歐洲的地位，即使在台灣議題和南海擴張等方面與西方國家關係緊張。華府保守派智庫「詹姆士敦基金會」研究究員包明德（Matthew Brazil） 指出，了解英國和歐盟國家如何制定涉中政策比以往任何時候都更加重要。他表示，如果美國和亞洲國家反對中國在台灣和南海周圍的行動，不用北約組織來參一腳就「夠糟糕了」。

歐洲對中國的另一重要性在於，歐洲擁有安全和軍事裝備的技術，這些裝備最終可能運往台灣。專家警告，間諜活動收集到的訊息可能「無意間助長中國的再武裝」，因為中國不排除武力統一台灣的可能性。上週在德國被捕的3人就涉嫌試圖向中國出售軍用技術。

根據《紐約時報》報導，等歐洲多國近期指控中國間諜活動，這些指控涵蓋經濟、政治干預等領域，顯示中國正擴大其在歐洲的影響力手段，而歐洲對中國的態度轉趨強硬，反映出歐中關係裂痕加深。

過去歐洲國家曾試圖避免與中國發生衝突，以保護其經濟利益。但隨著中國的間諜活動日益猖獗，歐洲國家開始採取更強硬立場，歐中關係正處於十字路口，需要在經濟利益和國安之間取得平衡，如果歐洲國家無法有效因應中國的間諜活動，歐中關係恐進一步惡化。

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