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    賀錦麗正式接受民主黨提名 批川普：失敗的領導者

    美國參議員賀錦麗19晚間正式接受民主黨提名為副總統候選人。（法新社）

    美國參議員賀錦麗19晚間正式接受民主黨提名為副總統候選人。（法新社）

    2020-08-20 14:09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞非裔參議員賀錦麗（Kamala Harris）在當地時間19日正式接受民主黨提名為副總統候選人，賀錦麗發表演說時批評川普是「失敗的領導人」，呼籲選民在美國面臨「轉捩點」時，勇敢投下選票。

    綜合外媒報導，美國民主黨19日晚間在線上黨代表大會正式提名賀錦麗作為拜登（Joe Biden）的副手，出戰今年11月的大選，賀錦麗亞非裔女性的身分也為美國選舉寫下歷史。賀錦麗在發表演說時提到，美國正面臨的疫情危機、種族主義等議題，指出川普政府領導無方，導致許多美國人賠上性命。

    賀錦麗強調，「種族主義沒有疫苗」，必須實現在法律之下人人平等。並表示，美國需要一名總統，將黑人、白人、拉丁人、亞洲人和原住民所有種族團結在一起，以實現所有美國人共同想要的未來。

    美國首名非裔總統歐巴馬（Barack Obama）也透過影片發表演說。歐巴馬怒批，過去4年以來川普未能勝任這份工作，川普只是將總統職位當作實境秀，希望能繼續獲得關注。歐巴馬指出，川普和共和黨試圖讓美國民眾難以投票，對美國民主構成直接威脅。

    民主黨代表大會19日也邀請多名重量級人士助選，包括曾在2016年參選總統的前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、參議員華倫（Elizabeth Warren）等人皆發表演說力挺拜登與賀錦麗。

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