尷尬！美副總統范斯摔掉NCAA冠軍盃底座 球員驚呼連連

美國副總統范斯在白宮接待NCAA美式足球冠軍、俄亥俄州立大學七葉樹隊。（美聯社）

2025/04/15 12:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太尷尬了！美國總統川普、副總統范斯，14日在白宮接待NCAA美式足球冠軍、俄亥俄州立大學七葉樹隊，孰料范斯在拿起獎盃時不慎摔落底座，讓現場球員驚呼連連。

據《美聯社》報導，范斯本身就是俄亥俄州立大學校友，在接待母校球隊時試圖高舉冠軍盃，但他可能沒有想到金黃色獎盃和黑色底座是能分離的，一不小心就把底座摔在地上，從現場收音可以聽到一陣驚呼聲。

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所幸在范斯身旁的七葉樹隊跑衛亨德森（TreVeyon Henderson）發揮敏捷身手，一把將獎盃本體牢牢抓住，就像在場上緊抓橄欖球一樣，避免更嚴重的狀況發生。

范斯隨後彎腰將掉在地上的底座撿起放回桌上，並以雙手謹慎保護亨德森遞給他的獎盃，事後他打算用幽默來化解這起尷尬事件，在X帳號發文指稱「我不想讓俄亥俄州立大學之後的任何人拿到獎盃，所以就把它弄壞了。」

范斯手上的冠軍獎盃和底座分離。（歐新社）

范斯不慎讓底座落地，他旁邊的七葉樹隊跑衛亨德森牢牢抓住獎盃。（美聯社）

范斯彎腰撿起底座。（歐新社）

范斯從亨德森手中接過獎盃本體，以雙手謹慎保護。（美聯社）

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