耍官威？林憶君花蓮服務處主任被爆 拿走罰單移送聯被制止 怒丟警車上

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法遭爆料，BMW停紅線被警方盤查反嗆警員並施壓。（民眾提供）

2025/04/05 20:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾黨不分區立委林憶君位於花蓮服務處的主任孟憲法遭爆料，昨天把BMW轎車停在轉彎紅線處被警方盤查，孟憲法自報是立委主任，警方仍開單，孟憲法看著警員臂章說：「你怎麼這麼奇怪？」然後把罰單移送聯拿走，警方表明法律公文書不得帶走卻遭孟咆嘯：「態度怎麼這麼差啊？」事後把移送聯丟在警車上就離開。

民眾黨立委林憶君特助江躍辰說，初步了解後，孟姓主任要帶媽媽去掃墓，順路買水煎包，可能太急跟員警有一點爭執，有配合開單，對口出惡言跟不良示範部分，跟社會大眾還有警察同仁道歉。

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爆料指出，昨天上午九點多，花蓮警分局獲報有一輛白色BMW轎車，停在花蓮市府前路與華廈街路口轉彎紅線上，還非常靠近外車道嚴重影響往來交通，警方要求駕駛出示駕照，孟姓駕駛配合後看到警員開單，脫口說：「我是委員的主任」，但警員依規開單，孟憲法看著警員臂章說：「XXXX，你真的好奇怪喔？」警員直接拿著舉發移送單回孟說：「上面就有我的名字！」

孟憲法不但沒有簽名，還直接拿走舉發移送單後過馬路去買早餐，警員在後追趕說：「那個舉發單要還我，那個是移送的法律公文書，通知單在這裡」，但孟完全不予理會，直接買完水煎包後怒嗆：「不要跟我講這麼多，態度這麼差嗎？大小聲什麼？」，警員依法宣告若拿走公文書，有妨害公務之嫌。

孟憲法回嗆：「你去叫人啦！你現在是在亂什麼？我要打給你們局長，單子拿回去，亂什麼，不要耽誤我時間，寄去我家啦！」隨後把警方的舉發移送單丟在警車上直接開車離開。花蓮警分局指出，全案依法開單，沒有差別待遇，舉發的移送聯會請駕駛簽名後，警方留存並交給監理單位，另一張通知聯才由駕駛收著。

花蓮警分局副分局長盧廣勳說：車輛於花蓮市府前路段轉彎處紅線違規停車，由於該路段為視線的死角，已影響行車安全。同仁依法舉發，經調閱同仁執法影像，確認執法過程中態度程序合法，並無不當情勢。

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法遭爆料，BMW停紅線被警方盤查反嗆警員並施壓。（民眾提供）

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